〈美股早盤〉主要指數開低 經濟成長擔憂籠罩

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-10 21:44

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美股主要指數周一 (10 日) 開低，美國總統川普周末的言論引發市場對貿易戰可能引發經濟成長放緩的擔憂，與此同時投資人準備迎接本周一連串包括通膨在內的經濟數據出爐。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 320 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 350 點或近 2.0%，標普 500 指數跌近 1.2%，費城半導體指數跌逾 2.0%。

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美股開盤前主要指數期貨走跌，由於對美國關稅和聯邦政府裁員將破壞這個全球最大經濟體成長的擔憂加劇全球市場持續三周的波動。華爾街預測人士緩和看漲觀點，而對經濟衰退避風港的需求提振美國和歐洲的主權債券。

美股可能繼續從歷史高點下滑，目前的拋售已經抹去川普當選後的漲幅。美國 10 年期公債殖利率在過去一個月下跌約 30 個基點。這一動向削弱「川普交易」策略的效果——該策略曾預期隨著關稅引發的通膨，利率將上升。

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「市場中總是有多種力量在發揮作用，但目前幾乎所有的因素都已經退居到關稅的後面。除非貿易政策有更多明確指引，否則交易員和投資人應該預期市場將持續波動。本周的通膨數據將再次成為測試。」

川普表示，美國經濟正面臨「一個過渡期」，他將因為關稅和聯邦裁員所引發的市場動盪，淡化對經濟放緩風險的擔憂。在接受《福斯新聞》節目《Sunday Morning Futures》採訪時，當被問及是否預計今年會發生衰退時，川普回答說：「我不喜歡預測這種事情。現在確實處於過渡期，因為我們正在做的事情非常大。」

華爾街的多位策略師警告股市波動性可能會加劇，摩根士丹利的 Michael Wilson 是最新一位對經濟成長擔憂發出警告的人。包括 JPMorgan Chase & Co. 和 RBC Capital Markets 在內的其他市場預測者也降低了對 2025 年市場的樂觀預期，因為特朗普的關稅政策加劇了對經濟成長放緩的擔憂。

截至台北時間周一（10 日）21 時許：

焦點個股：

IBM(IBM-US) 早盤股價上漲 0.66%，至每股 263.26 美元

IBM 周一在倫敦法院贏得與美國科技企業家及慈善家摩爾 (John Moores) 旗下公司 LzLabs 的訴訟，這家 IT 巨擘指控該公司竊取商業機密。BM 表示，LzLabs 的英國子公司 Winsopia 於 2013 年購買了一台 IBM 大型主機 (Mainframe)，並與 IBM 達成授權協議，然而該公司利用該授權反向工程 / 逆向工程 (Reverse-engineer)，破解 IBM 的主機軟體。

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價下跌 8.38%，至每股 79.86 美元

丹麥製藥巨擘諾和諾德 (Novo Nordisk) 周一股價下跌，原因是該公司表示其新一代減肥藥 CagriSema 對患有第二型糖尿病的肥胖或超重成人患者，經過 68 周治療後幫助減重 15.7%，結果不及預期。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 5.78%，至每股 247.48 美元

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利預測，由於關稅的負面影響和勞動力市場緊張導致通膨率上升，美國國內生產毛額 (GDP) 成長率將下降，2025 年 GDP 成長預測從先前的 1.9% 下調至 1.5%，2026 年從 1.3% 下調至 1.2%。摩根士丹利預計聯準會(Fed)2025 年只會在 6 月再降息 25 個基點，預計從 2026 年起還會有兩次降息，晚於市場預期。