經濟衰退最令人憂！高盛：十大原因致美股上周雪崩 這時間點或見反彈

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-10 17:10

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美股三大指數上周普遍下跌，標普 500 指數下跌近 3%，那斯達克 100 指數下跌 2.8%，羅素 2000 指數下跌 3.7%，而若不是聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周五 (7 日) 發言提振市場情緒，跌幅可能更大，華爾街投行高盛分析美股動盪十大原因，其中衰退擔憂、關稅問題及技術面疲軟等因素佔據重要位置。

根據高盛股票銷售交易部門數據，上周避險基金拋售加劇，以去年 11 月以來最快速度做空，長線投資人凈賣超 50 億美元，拋售主要集中在科技、金融和消費類股。

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首先，疲軟的經濟數據，包括非農就業數據和 ISM 製造業指數，加劇了市場對美國經濟衰退的擔憂。其次，持續的貿易緊張局勢令投資人感到疲憊，而 AI 主題的重新定價也加劇市場波動。

此外，德國和法國國債殖利率創高，中國市場的京東、阿里巴巴表現出色，以及 QwQ-32B AI 大模型崛起等全球複雜性因素也導致美股雪崩。

第四個原因則是技術面疲軟，標普逼近 200 日移動平均線 5732 點，但大多數主要指數和個股龍頭股也接近技術上的「超賣」水準。

第五大原因則是系統性拋售，趨勢追蹤基金過去一周拋售近 600 億美元的美國股票 delta 部位，其中約 300 億美元跟標普 500 指數相關。

第六大原因則是部位過高，避險基金的總槓桿率本周上升 1.1 個百分點，達到過去一年的第 100 個百分位，凈槓桿率則保持相對平穩，處於過去一年的第 47 個百分位。

市場流動性非常有限並創下新低則是第七大原因，而長期投資人降低曝險部位則是第八大原因。

第九則是服裝零售商 Abercrombie & Fitch、 Foot Locker、羅斯百貨、泳裝品牌維多利亞秘密及郵輪公司等面臨困境。最後原因則是季節性因素，可能要到政府可能關門前一天，也就是 3 月 14 日才會出現反彈。

高盛數據顯示，最近的看跌趨勢有所加速，總風險部位升至歷史新高，而凈風險部位持續萎縮。美國基本面多空策略的總槓桿率上升 0.3 個百分點至 206.9%(三年期的第 98 百分位)，而美國基本面多空策略凈槓桿率下降 2.1 個百分點至 51.3%(三年期的第 31 百分位)。因此，基本面多空比率下降 2.3% 至 1.66，與五年最低水準持平。

高盛策略師 Vincent Lin 指出，避險基金連四周凈賣超美股，原因是賣空超過買入，比例為 1.7 比 1。本周總交易活動的增加為 7 周之最。標普 500 指數到 3 月 14 日的隱含波動率為 3%。