鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調降至25元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由26元下修至25元，調降幅度3.85%。其中最高估值33元，最低估值14.35元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Rocket Lab USA Inc今(10日)收盤價為18.8元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌3.1%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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