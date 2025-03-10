黑天鵝不斷該放手或縮手？專家：放眼7雄以外還有芳草 投資美國「機會」正好

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-10 14:49

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美股在川普當選總統後一度大漲，然隨他上任後大動作打擊非法移民、推出關稅、政府效率部 (DOGE) 大砍支出，除引發許多紛擾外，關稅政策還可能加劇通膨疑慮，市場樂觀情緒也在美國前景蒙上陰影下開始消退，美股已幾乎回吐川普勝選後的漲幅，然在此宏觀環境下，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾 (Grant Bowers) 看法並不悲觀，認為美國經濟仍穩健，強勁企業獲利也將支撐美股，投資機會有望擴散至科技七雄以外領域。

葛蘭 ‧ 包爾指出，儘管川普部分政策具有破壞性，如：關稅，但川普的目的是「談判」，即「交易的藝術」，本質上是一名商人，支持放鬆監管、經濟成長、投資美國、製造業回流與再工業化，這對美國而言是非常強大的推動力，事實上，許多企業對 2025 年剩餘時間的前景仍樂觀。關稅確實可能引發通膨，但目前美國通膨的長期驅動因素仍呈現下降趨勢並走低，這也為聯準會提供很大的降息空間來支持經濟。

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就美股前景上，葛蘭 ‧ 包爾也提出獨到見解，過去幾年科技七雄表現出色，但近幾個月已開始觀察到市場正在擴大，無論在工業、醫療保健、消費等科技以外的領域，無論是小型、中型、大型股，不再侷限於科技股與巨型股，2025 與 2026 兩年有望看到市場其他領域回升，建議尋找科技七雄之外的投資機會。

葛蘭 ‧ 包爾還提及，目前團隊正聚焦在 AI、醫療創新、工業復興等長線主題，同時還特別留意「中型股」的機會，直呼「中型股」為成長投資的「甜蜜點」，因長期以來中型股表現搶眼，史坦普中型 400 指數在 1991 年 6 月至 2025 年 1 月期間的總報酬複合年增長率 (CAGR) 達 11.96%，表現優於史坦普 500 指數的 10.83% 與史坦普小型 600 指數的 9.59%，目前估值相對於大型股也大打折扣，是一個被忽視的投資機會。