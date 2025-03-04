特斯拉獲大摩青睞列「首選」 盤中股價走揚

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-04 02:30

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特斯拉股價周一 (3 日) 盤中漲逾 2%，摩根士丹利 (MS-US) 將其重新列為美國汽車業「首選」，並表示公司在人工智慧 (AI) 和機器人領域的努力將推動未來成長，即使在其核心汽車業務面臨挑戰的情況下。

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這份由分析師 Adam Jonas 撰寫的報告指出，儘管特斯拉的主要汽車業務面臨來自美國高借貸成本和中國競爭對手比亞迪 (01211-HK) 的壓力，但特斯拉在 AI 和機器人技術上的進展將成為公司成長的重要動力。

產業數據顯示，特斯拉在歐洲的 1 月銷售年減 45%，而該地區的整體電動車銷量則成長 37%。

Jonas 認為，最近的挫折，尤其是特斯拉 2024 年首次交付量下降，顯示出特斯拉正從一家純粹的「汽車企業」轉型為一家高度多元化的「AI 與機器人企業」。

他重申對特斯拉每股 430 美元目標價，這是華爾街最高的目標價之一，意味著該股相對於最近交易價有 44% 的上漲潛力。

這些觀點與特斯拉執行長馬斯克的想法相呼應，馬斯克在過去一年內將特斯拉的重心從汽車業務轉向機器人計程車 (Robotaxi) 和 AI，儘管專家們認為，大規模採用自駕車可能還需要幾年時間，因為面臨著監管障礙和技術局限。

這位分析師一向以特斯拉的激進預測著稱。Jonas 在 2023 年 9 月表示，特斯拉的 Dojo 超級電腦有可能通過機器人計程車技術的突破，將公司市值提高近 6,000 億美元。自那以後，特斯拉的市值已經成長約 1,500 億美元，接近 9,500 億美元。

儘管如此，特斯拉的股價今年以來表現不如整體美國股市，下跌 27%。這主要是因為隨著對川普當選後的初期狂熱情緒消退，市場擔心特斯拉銷售減弱以及馬斯克與白宮的互動所帶來的影響。

儘管馬斯克已承諾，今年會推出更便宜的車型來推動銷售成長，但 Jonas 指出，2025 年特斯拉的交付量可能會下降，這也提供了一個「吸引人的進場點」。

在去年 10 月，特斯拉展示其機器人計程車，而馬斯克則推崇其人形機器人「Optimus」的進展，該機器人最終可能以 2 萬到 3 萬美元的價格出售。