AWS計劃未來幾年在印度馬哈拉施特拉邦投資82億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-03 23:50

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印度資訊科技部周一 (3 日) 宣布亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務部門亞馬遜雲端服務 (AWS) 計劃在未來幾年內向印度西部的馬哈拉什特拉邦 (Maharashtra) 投資約 82 億美元。

據了解，印度一直在加緊努力，推動本地雲端資料儲存。根據國際數據公司 (IDC) 的報告，該國的雲端服務市場預估將從 2023 年的 83 億美元到 2028 年大幅成長至 242 億美元。

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印度電子與資訊科技部 (Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY) 部長衛士納 (Ashwini Vaishnaw) 表示：「除了這項投資，還將帶來就業的顯著成長。」 他補充說，這些投資將在 2029 至 2030 年間逐步展開。

亞馬遜將在印度部署自有的圖形處理器 (GPU)、最新技術和雲端管理服務。

這家電子商務巨擘在印度本土運營兩個數據中心——一個位於孟買，於 2016 年啟用，另一個位於海得拉巴 (Hyderabad)，於 2022 年啟用。