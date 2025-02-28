澤連斯基抵達美國 川普明日直接簽美烏礦協 內容不含支持烏方承諾

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 11:03

‌



根據航班資訊，烏克蘭總統澤連斯基 27 日已抵達美國。他將於 28 日上午 11 時與美國總統川普會面，簽署關於開發烏克蘭礦產資源的協議。

烏克蘭總理什梅加爾已於 26 日證實，烏方已批准該協議的最終版本。雖然美烏拉鋸多日的礦產協議簽署在即，但雙方對於這份協議的解釋仍有分歧。

‌



根據報導，美方表示，協議不含任何美國支持烏方的承諾。美媒指出，這一情況讓人聯想到殖民大國向殖民地索取貢品。美國財政部長貝森特表示，與烏克蘭的經濟框架協議已經完成，涵蓋關鍵礦產、石油和天然氣以及基礎設施資產。貝森特強調，烏克蘭總統澤連斯基和美國總統川普將於 28 日簽署該協議，不再就此問題進行談判​​，並稱這是一項雙贏的交易。

然而，美國政府的一名高級官員指出，即將簽署的礦產協議不包含任何未來美國支持烏克蘭的承諾。該官員強調，美國與烏克蘭的經濟夥伴關係並不包括未來戰爭資金的具體保證，也沒有承諾派遣任何美國人員到該地區。該官員認為，礦產協議是結束烏克蘭衝突的「重要下一步」。

川普在 26 日表示，美國將拿回自己的錢，未來還將「得到很多錢」，並提到烏克蘭「可以忘記」加入北約的事情。對於烏方在安全保障方面的訴求，川普直言，「我不會提供太多的安全保障，我們要讓歐洲來做這件事」。

針對目前美烏礦產協議的進展，《華盛頓郵報》指出，美方持續對烏方施加巨大壓力，促使其簽署協議。 《紐約時報》則形容，美國的行為更像是敲詐勒索的黑手黨頭目，並指出美烏礦產協議的情況讓人聯想到殖民大國向殖民地索取貢品的情景。

在 27 日，川普與到訪的英國首相史塔默舉行會晤，並在隨後的聯合記者會上進一步評論即將簽署的美烏礦產協議。他表示，與澤連斯基達成的協議將使美國成為烏克蘭礦產、稀土、石油和天然氣開發的合作夥伴，並強調美國納稅人將有效補償在烏克蘭的開支。

關於俄烏停火的問題，川普表示，結束俄烏衝突的和平協議是可能的，但必須迅速推進，否則將會失敗。他指出，俄烏衝突顯示北約國家投資國防的重要性，並要求部分北約國家繼續提高國防投資。

英國首相史塔默也表示，與川普討論了一項烏克蘭和平計畫，並強調「必須贏得烏克蘭的和平」，表示英國準備派遣地面部隊和空中飛機來協助達成烏克蘭和平協議。

根據烏克蘭媒體的報導，這份關於烏美設立重建投資基金的協議共包含 11 點內容。儘管協議中提到美國政府支持烏克蘭為獲得建立持久和平所需的安全保障所做的努力，但烏方對於安全保障的核心訴求並未得到滿足。澤連斯基強調，礦產協議雖是經濟協議，但他強烈要求協議中至少包含一條「諒解」內容，以將該協議視為「未來安全保障的一部分」。

此外，歐盟也在 24 日提出一項新的協議，希望能取得烏克蘭資源。法國國防部長表示，法國正與烏克蘭方面討論獲取烏境內礦產資源事宜，以滿足法國國防工業的需求。

在俄烏衝突方面，俄軍正加大攻勢，並表示新入俄的地區「不可分割」。過去一天，俄烏雙方繼續發動無人機襲擊，並在多個方向展開攻勢。俄國防部通報稱，俄軍正在加強對烏克蘭的攻勢，並摧毀了多個烏軍的裝備和力量。