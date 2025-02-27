亞馬遜量子運算原型晶片Ocelot首度亮相 將加速量子科技商用化進程

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-27 20:13

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亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務部門 (AWS) 周四 (27 日) 展示其首款量子運算原型晶片「Ocelot」，儘管該原型晶片的運算能力僅為商用量子電腦所需能力的一小部分，並且距離完全商用化還有一段距離，但 AWS 相信這項技術未來將能大規模應用，並有望大幅縮短量子運算商用化的時間，預料能比其他方法節省 5 年的開發時間。

「Ocelot」晶片是由 AWS 的量子硬體團隊與加州理工學院 (Caltech) 合作開發，晶片的設計使用了「貓量子位元」(Cat Qubit)，這是一種根據量子力學原理創造的特殊量子位元。這款晶片包含 5 個用來儲存數據的量子位元，並且包括 4 個額外的量子位元來進行錯誤偵測。亞馬遜表示，其量子電腦架構的成本有望降低 90%，相較於其他量子運算方法，這一突破將有助於量子電腦的實際建造。

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量子電腦的核心單位是量子位元 (Qubits)，這些量子位元不同於傳統電腦的數位位元，它們能同時處於多種狀態，讓量子電腦能夠在處理複雜問題時比傳統電腦更具優勢。然而，量子位元的脆弱性和錯誤率一直是量子運算面臨的重大挑戰。亞馬遜的量子運算方法採用了「貓量子位元」技術，這能夠對量子位元進行錯誤偵測和更正，顯著降低錯誤率。

AWS 量子硬體部門負責人佩恩特 (Oskar Painter) 表示，亞馬遜的量子運算技術預計在未來 10 至 20 年內實現有用的量子電腦，10 年是較為積極的預期。他強調，量子運算領域仍需謹慎看待，因為量子電腦的實際應用仍面臨許多挑戰。