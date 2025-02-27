Meta修復錯誤 解決IG Reels暴力影片氾濫問題

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-27 21:20

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Meta Platforms(META-US)周四 (27 日) 表示已經修復一個錯誤，該錯誤導致全球範圍內的 Instagram 用戶個人 Reels 頁面充斥著暴力和血腥影片。雖然目前尚不清楚有多少用戶受到此問題影響，但社群媒體上出現大量投訴，指出即便用戶啟用了「敏感內容控制」設置，仍會看到這類不當內容。

Meta 的一位發言人表示：「我們已經修正了錯誤，這個錯誤導致部分用戶在其 Instagram Reels 頁面上看到不應該推薦的內容，我們為此向用戶道歉。」

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目前，Meta 並未公開導致錯誤的具體原因。

這起事件發生在 Meta 近期受到審視之際，因為它在上個月決定終止其在美國的事實核實計畫。臉書、Instagram 和 Threads 是全球 3 大社群媒體，擁有超過 30 億的活躍用戶。

Meta 的政策規定禁止暴力和血腥影片，通常這些影片會被移除，以保護用戶免受有害內容的侵害，除非這些影片涉及提高人權或衝突相關議題的關注。近年來，Meta 近年來越來越倚賴自動內容審查工具，這一趨勢預料會隨著美國的事實核實計畫的終止而加速推進。