傳賓士計劃到2027年大幅縮減中國勞動力成本25%
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-27 20:50
路透周四 (27 日) 援引知情人士消息報導，賓士 (Mercedes-Benz) 正在中國裁員，以實現到 2027 年將其在中國最大市場的勞動力成本削減四分之一的目標。
這家德國豪華汽車製造商宣布進一步在全球範圍內削減成本，該公司上周警告，再中國激烈的價格競爭和全球貿易緊張局勢加劇的背景下，2025 年的盈利將大幅下降。
知情人士透露，賓士周二告訴其在中國的銷售和金融子公司員工，將裁掉大約 10% 至 15% 的員工。此外，該公司還計劃在今年晚些時候對其他功能部門，如 IT 服務和法律團隊，進行類似的裁員。該人士要求匿名，因為其未被授權對媒體發言。
據悉，賓士在中國擁有約 5,000 名員工，其中 2,000 名員工在研發部門，這部分不會受到裁員的影響。截稿前，賓士未立即回應置評請求。
不過知情人士補充說，賓士正在加大在中國的投資，計劃與當地供應商建立更多合作夥伴關係，以提升其產品的競爭力。
該公司上周表示，將在中國和美國進一步本地化生產，以應對全球最大兩個經濟體之間日益加劇的貿易緊張局勢。
在中國，這家公司與許多其他外國傳統汽車製造商一樣，近年來在銷量上受到重創，因為它們在競爭激烈的電動車和混合動力車市場中輸給了當地對手，如比亞迪 (01211-HK)。
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