〈工業生產統計〉蛇prise！1月工業指數連11紅年增5.07% 「2大」原因曝

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 19:14

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經濟部統計處今 (25) 日公布 114 年 1 月工業生產統計，114 年 1 月工業生產指數 96.31，受農曆春節假期影響，月減 11.14%，年增 5.07%，已是連續第 11 個月正成長，表現優於預期。經濟部說明，主因一是 AI 及高效運算需求，積體電路業指數創歷年同期新高；二是製造業農曆春節停休，持續加班生產，助升 1 月的工業生產指數呈現「淡季不淡」的佳績。

經濟部上月預估，1 月適逢春節，預測製造業生產指數出現負成長，估約落在年減 0.5% 至年增 3.9% 之間；1 月製造業生產指數 96.4，年增 5.29%，表現較預期為佳。

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經濟部說明，1 月份製造業生產指數 96.40，受農曆春節假期影響，較上月減少 11.49%，惟受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，致 1 月製造業生產指數較上年同月增加 5.29%。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增 16.67%，其中積體電路業生產指數創歷年同月新高，年增 22.92%，主因受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動 12 吋晶圓代工持續增產所致；電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用持續擴展，以及雲端資料服務需求熱絡，加上半導體產業投資動能續增，致生產指數創歷年同月新高，年增 14.78%。

傳統產業因逢農曆春節工作天數減少，加上海外同業低價競爭，以及部分業者規劃產線排修，致基本金屬業年減 14.82%、化學材料及肥料業年減 7.08%、機械設備業年減 2.10%、汽車及其零件業年減 27.20%。