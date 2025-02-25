〈工業生產統計〉蛇prise！1月工業指數連11紅年增5.07% 「2大」原因曝
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 19:14
經濟部統計處今 (25) 日公布 114 年 1 月工業生產統計，114 年 1 月工業生產指數 96.31，受農曆春節假期影響，月減 11.14%，年增 5.07%，已是連續第 11 個月正成長，表現優於預期。經濟部說明，主因一是 AI 及高效運算需求，積體電路業指數創歷年同期新高；二是製造業農曆春節停休，持續加班生產，助升 1 月的工業生產指數呈現「淡季不淡」的佳績。
經濟部上月預估，1 月適逢春節，預測製造業生產指數出現負成長，估約落在年減 0.5% 至年增 3.9% 之間；1 月製造業生產指數 96.4，年增 5.29%，表現較預期為佳。
經濟部說明，1 月份製造業生產指數 96.40，受農曆春節假期影響，較上月減少 11.49%，惟受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，致 1 月製造業生產指數較上年同月增加 5.29%。
資訊電子產業方面，電子零組件業年增 16.67%，其中積體電路業生產指數創歷年同月新高，年增 22.92%，主因受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動 12 吋晶圓代工持續增產所致；電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用持續擴展，以及雲端資料服務需求熱絡，加上半導體產業投資動能續增，致生產指數創歷年同月新高，年增 14.78%。
傳統產業因逢農曆春節工作天數減少，加上海外同業低價競爭，以及部分業者規劃產線排修，致基本金屬業年減 14.82%、化學材料及肥料業年減 7.08%、機械設備業年減 2.10%、汽車及其零件業年減 27.20%。
展望未來，全球經濟成長步調受國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器需求暢旺，可望帶動我國製造業生產動能健成長。
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