陸股這波漲勢很不一樣？富達國際：拜AI所賜 但「這點」才能讓經濟持續增長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 12:34

‌



回顧 2024 年，中國大陸股市震盪起伏，是波動最大的市場之一。歷經深度調整，隨後在上半年和 9 月新政策出台後，迎來兩次短期強勁反彈，主因市場期望與政策利多所驅動。2025 年至今，陸股表現亮眼，此波漲勢是否有別以往？富達國際基金經理 George Efstathopoulos 表示同意，且 AI 或為最重要原因，帶動基本面改善，並提供新契機。他強調，中國不能僅依賴出口，更要刺激內需，緩解關稅的影響，有效應對通縮，才能讓經濟持續增長。

中國大陸自 2024 年第四季推出小幅財政刺激措施後，經濟數據好轉。儘管政策改善過程是漸進且不均衡的，但貨幣和財政政策立場已明確轉變。消費補貼的積極提振作用，向政策制定者和市場參與者表明，儘管消費者信心疲弱，財政刺激措施影響仍顯著，惟需要更多支持政策才能持續此態勢，而中國大陸也表明將推出更多措施。

‌



房地產市場是另一項需要考量因素。在政策推動下，房地產市場逐步改善，甚至出現曙光，意味去槓桿週期中最艱難時期已過，潛在尾部風險也已提前化解。儘管市場一直關注貿易衝突，但目前為止公佈的關稅均未達令人擔憂水準，也沒產生特別嚴重干擾。川普 2.0 時代的關稅，或將更多影響中國大陸以外地區。

中國大陸 1 月信貸數據顯示 2025 年市場迎來好的開始，信貸增長不僅超出市場預期，政策支持力度亦持續加大。同時，中國大陸 AI 和 DeepSeek 崛起，正動搖中國大陸科技大幅落後美國的觀點，再次讓投資人認知中國大陸有能力創新，且以行動證明。這有助提振市場信心，並使關於中國大陸市場投資價值的情緒出現明顯轉變。

富達認為，中國大陸 AI 不僅能推動企業獲利增長和生產力提升，甚至促進就業。近期，中國大陸與民營科技企業舉行的會議表明，中國大陸政府正積極推動「新質生產力」，有望推動科技領域開啟新篇章。

綜合上述，構成陸股此波上漲的驅動力與前幾次有重要差異。其中，AI 或為最重要的一點，因其帶動基本面改善，並提供新契機。這次發揮關鍵作用的是基本面，而非單純仰賴市場期望。

然而市場期望的作用也不應被低估。富達認為，如果兩會期間能公佈更多財政措施，市場信心會繼續增強。財政赤字擴大推動政府支出增加，以及信貸動能回升，將有助緩解通縮擔憂，進一步推動中國大陸股市評價被重新評估。

在全球貿易保護主義抬頭的環境下，中國不能僅依賴出口，更要刺激內需，啟動雙軌策略之第二引擎。一方面緩解關稅帶來的不利影響，更有助重新平衡經濟，有效應對通縮壓力，實現更可持續的增長。此外，在全球貿易格局不斷變化下，中國大陸消費市場增強也有助平衡以美國消費主導的局面。