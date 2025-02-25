關稅+通膨 雙重壓力下的台股何去何從? 13F機構報告與聯準會3月會議是觀察指標
鉅亨研報 2025-02-25 17:10
國際金融市場消息不斷，美國總統川普於 2 月 10 日簽署行政命令，對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵 25% 關稅，並宣布將於 4 月 1 日前完成對多國「對等關稅」調查，根據美國商務部的數據，2024 年台灣對美國出口 1,163 億美元，自美國進口 424 億美元，貿易順差為 739 億美元，創歷史新高，也就是說台灣可能也被列為重點對象。
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儘管這項政策尚未實施，但川普多次點名台灣「搶走美國晶片生意」，直接衝擊台股權值股王台積電；同時也可以看到外資延續減碼方向，今年以來對集中市場賣超 1,282 億元，佔去年全年賣超總額的 18%，顯示對貿易保護主義的擔憂。
美國勞工統計局公布 1 月 CPI 年增 3％，高於預期與前月的 2.9％，月增率為 0.5％，也超出預期的 0.3％與前月的 0.4％。根據 FedWatch 數據顯示，市場已經把聯準會可能降息時間推遲至 9 月，且至 12 月都維持利率不動，連同 1 月 FOMC 會議決定暫停降息，將利率維持 4.25%～4.50%，這表示 2025 全年降息幅度僅 1 碼而已。
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面對複雜的國際局勢，我們可以從 2 個角度做後續觀察，首先是美國 13F 報告總攬大型機構的操作，按照規定在季度結束 45 天內提交 13F 報告，所以相關數據於 2025 年 2 月中旬陸續公開，而 2024 年第 4 季的背景是美國總統大選以及川普勝選的延續，所以格外可以看出機構法人反應政策的因應動向。
整體而言，多家大型機構在科技股領域有明顯操作，對科技股的配置仍以 AI 為核心，但投資標的從「純硬體」逐步擴散至垂直應用領域，顯示 AI 落地場景的多樣化布局。其次是聯準會在 3 月會議後的聲明、鮑爾主席的談話以及會後公布的點陣圖與經濟預測，任何超出市場預期的鷹派訊息，都可能引發股市震盪。反之，若釋出鴿派訊息，則有助於緩解市場的資金壓力。
以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。
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