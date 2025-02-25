融程電去年EPS7.04元擬配息5.5元同創高 今年營運可望顯著成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-25 21:15
工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (25) 日公告去年財報，稅後純益 5.59 億元，年增 10.5%，每股純益 7.04 元，創歷史新高，展望今年，融程電看好，在 AI、機器人等高成長應用帶動，加上併購效益，營運可望顯著成長。
融程電董事會也決議，每股擬盈餘分配之現金股利 4 元、資本公積發放現金 1 元，合計每股擬配息 5.5 元，同創歷史新高，配發率約 78%，若以公司今日收盤價 175.5 元估算，現金殖利率約 3.1%。
融程電去年營收 30.57 億元，年增 17.7%，毛利率近 40%、持平前年，營業利益 6.06 億元，營益率 19.8%，年減 2.4 個百分點，稅後純益 5.59 億元、每股純益 7.04 元，營收、獲利、每股純益均創歷史新高。
展望今年，融程電表示，在 AI 和 ROBOTICS 等高成長應用帶動下，營收動能將持續提升，搭配 AIoT 市場拓展與應用導入，推出強固型設計與終端裝置應用的邊緣 AI 運算平台解決方案，全年營運維持雙位數成長。
融程電表示，未來伴隨 AI 解決方案的相關佈局與應用面持續擴大，除了提出相對應的軟硬體整合方案外，也將配合強固型電腦產業搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值。
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