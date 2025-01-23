〈工業生產指數〉全年年增11.45% 12月工業、製造業生產指數雙創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-23 18:58

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經濟部統計處今 (23) 日公布去年 12 月及全年工業生產變動，12 月出現月增、年增及季增，工業生產指數 108.55，年增 19.97%，寫下連 10 紅！全年工業生產指數 95.96，年增 11.45%。12 月製造業生產指數為 109.01，年增 20.79%，兩指數同寫歷史新高，也是連 10 紅。受惠 AI 及半導體動能，12 月電子零組件業，電腦電子產品及光學製品業年增 ，兩項也創歷年單月新高。

經濟部表示，與上月比較，113 年 12 月工業生產指數 108.55，較上月增加 6.14%。以全年來看， 113 年 1 至 12 月累計平均工業生產指數 95.96，年增 11.45%。

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與上季及上年同季比較，113 年第 4 季工業生產指數 103.79，較上季增加 4.48%，其中製造業增加 5.15%；與上年同季比較，工業生產增加 12.94%，其中製造業增加 13.54%。

單從電子零組件業觀察，12 月年增 29.90%，主因高效能運算與人工智慧應用需求持續攀升，帶動 12 吋晶圓代工、IC 封測、主機板等產量增加，加以其他光電材料及元件海外訂單升溫所致。

12 月的電腦電子產品及光學製品業年增 58.78%，主因人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，加上半導體產業投資動能續強，以及手機鏡頭規格提升，帶動伺服器、半導體檢測設備及零組件、其他通訊傳播設備、行動裝置鏡頭等生產上揚。113 年全年指數 138.38，為歷年新高，較上年增加 27.61%。

受惠半導體產業積極擴充先進製程產能，帶動半導體生產用設備及零組件持續增產，加以上年基數相對較低，以及農曆春節前備貨效應，機械設備業 12 月年增 8.23%，113 年全年較上年增加 3.33%。

其他貨類，12 月的基本金屬業、化學材料及肥料業及汽車及其零件業，分別年減 4.24%、0.50% 及 9.05%，汽車及零件業最明顯。



12 月份製造業生產指數 109.01，為歷年單月新高，年增 20.79%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，加以農曆春節前備貨效應所致；113 年第 4 季製造業生產指數 104.05，年增 13.54%。

資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增 29.90%，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續攀升，年增 37.51%；電腦電子產品及光學製品業受惠 AI 商機，挹注伺服器等產品生產成長，致生產指數也創歷年單月新高，年增 58.78%。