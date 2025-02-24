OPEC+延長減產措施恐失控 油市主導權岌岌可危

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-24 20:50

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根據路透周一 (24 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 正面臨一個棘手的問題：儘管未來幾個月原油供需形勢不容樂觀，是否該放鬆油產量限制？即便如此，他們仍可能選擇再次延遲減產的關鍵時刻，這樣做有可能會使他們逐漸失去對市場的控制。

自 2022 年以來，OPEC + 透過大規模減產來支撐油市，削減量達到每日 585 萬桶，約占全球需求的 5.7%。儘管計畫從 2024 年第一季開始逐步放寬每日 2.2 萬桶的減產限制，但由於需求疲弱與全球原油產量成長，鬆綁減產計畫已經被延後 5 次。由於市場環境未必會在 4 月有所改善，甚至有可能惡化，OPEC + 面臨艱難抉擇。

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由於美國與其他主要經濟體的貿易關係日益緊張，這可能進一步拖累全球石油需求成長。川普曾呼籲沙烏地阿拉伯等國降低油價，並與俄羅斯進行會談，這也加劇市場的不確定性，甚至有可能影響對俄羅斯的制裁與產油政策。



儘管 OPEC + 近年來在維持市場穩定方面表現卓越，並且布蘭特原油價格自 2021 年以來維持在每桶 70 至 100 美元之間，但由於 OPEC + 成員國保持生產遲滯，非 OPEC 國家的產量不斷上升，讓 OPEC + 的市場占比逐漸下滑。特別是美國的頁岩油生產激增，讓其成為全球最大的石油生產國。

此外，其他產油國，如哈薩克、奈及利亞和阿拉伯聯合大公國等，也在擴大產量。哈薩克的 Tengiz 油田將在 2 月底達到每日 26 萬桶的產量，而阿聯的產能也已接近每日 500 萬桶，預估今年將每日增加 30 萬桶。

2025 年，全球石油供應預計將每日成長 160 萬桶，而需求增長僅為每日 110 萬桶。若 OPEC + 再度延後鬆綁減產措施，將面臨增加經濟壓力的風險，尤其是在產能擴大的情況下，這將進一步引發市場對油價下行的擔憂。

儘管全球石油庫存趨於正面，但增產將加速庫存成長並進一步壓低油價，可能對 OPEC + 構成挑戰。OPEC + 若再延遲減產，勢必會引起外界質疑，特別是川普的壓力可能讓情況更為複雜。



因此，OPEC + 將面臨艱難選擇：是否選擇再次延遲減產，或是提高產量以應對經濟壓力。無論選擇哪一種，都可能損害其市場占比與市場控制力。