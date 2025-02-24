〈財報前瞻〉DeepSeek崛起挑戰！輝達財報恐受衝擊 晶片需求前景不明

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-24 20:20

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輝達 (NVDA-US) 即將於本周三 (26 日) 美股盤後公布最新財報，投資人聚焦其人工智慧 (AI) 晶片需求狀況，尤其是在中國新創深度求索 (DeepSeek) 推出低成本 AI 模型後，業界對於輝達昂貴的 AI 晶片是否仍具必要性產生疑問。

作為全球第二大市值公司，輝達過去兩年成為大科技公司 AI 相關支出大幅增加的最大受惠者。但 DeepSeek 提出的低價 AI 模型，與西方同行相比具競爭力，讓一些投資人懷疑輝達的尖端晶片是否仍然是 AI 競爭中必不可少的因素。

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DeepSeek 在今年 1 月的快速崛起，讓輝達市值蒸發 5,930 億美元，創下美國公司單日最大市值損失紀錄。輝達的股票在 2023 年和 2024 年表現出色，但隨著 DeepSeek 的出現，投資人對需求的未來持懷疑態度。

Spear Invest 投資長 Ivana Delevska 表示：「投資人對 DeepSeek 的崛起及其對需求的影響感到非常關切。如果輝達能夠展示出仍具成長潛力，對其股價會非常有利。」

據 LSEG 數據，輝達第四季 (上季) 營收將成長 72%，達到 380.5 億美元，這是其 7 季以來最慢的成長速度；預計其將預測 2025 會計年度第一季 (本季) 營收成長 60%。

Gabelli Funds 的投資組合經理 John Belton 表示：「Meta、微軟、Google(GOOGL-US)和亞馬遜 (AMZN-US) 的資本支出計畫顯示出輝達在近期需求方面的非常積極前景。」

與此同時，輝達強大的 Blackwell 晶片出貨量料在上季加速，這將帶動營收增長，但由於新晶片的生產成本上升，毛利率可能會受到壓縮。分析師預計，輝達調整後的第四季毛利率將比第三季下降超過 3 個百分點，降至 73.5%。

隨著 Blackwell 系列的推出，輝達正從銷售單一晶片轉向完整的 AI 運算系統，如包含 GPU、CPU 和網絡設備的 GB200 NVL72。這一轉變使得生產擴張變得更加複雜和費時。

輝達的代工廠台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也在努力擴充先進封裝產能，這是 AI 半導體供應鏈中的主要瓶頸。輝達在去年 11 月曾表示，Blackwell 系列第四季的營收將超出最初的幾十億美元預期。

然而，Gabelli 的 Belton 指出，Blackwell 的推出過程相當複雜，設計缺陷和晶片良率低下使其進展受阻，儘管輝達已經解決了這些問題。