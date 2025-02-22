〈熱門股〉Gogolook-創 一周反彈17% 創2個月新高價

Gogolook 在海外市場擴張和多元產品線布局，推升 1 月合併營收 0.76 億元，創同期新高，展望 2025 年，隨著企業端防詐與金融科技等新服務強勁成長，Gogolook 表示，樂觀看待今年營收動能。

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Gogolook 也認為，在營收持續成長到關鍵規模後，再利用 AI 來提升營運效率，獲利將可望顯著改善，目標今年成連續獲利的元年。