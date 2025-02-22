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〈熱門股〉Gogolook-創 一周反彈17% 創2個月新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-22 12:30

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Gogolook本周股價止跌反彈。(圖：Gogolook提供)

Gogolook - 創 (6902-TW) 積極拓展企業防詐服務，並加速跨入歐美市場，本周股價出現止跌訊號，周反彈逾 17%，收在一周來最高價位 135 元，創去年 12 月中旬以來新高。

Gogolook 在海外市場擴張和多元產品線布局，推升 1 月合併營收 0.76 億元，創同期新高，展望 2025 年，隨著企業端防詐與金融科技等新服務強勁成長，Gogolook 表示，樂觀看待今年營收動能。


Gogolook 也認為，在營收持續成長到關鍵規模後，再利用 AI 來提升營運效率，獲利將可望顯著改善，目標今年成連續獲利的元年。

其中，在企業端方面，海內外多項合作案順利推進，近期企業客戶主動接洽和合作洽談速度明顯提升，Gogolook 也提到，收購 Scam Adviser 將併入整年度營收。

目前 Gogolook 列為創新板，預計今年上半年轉為一般板上市，可提升交易流動性以及資本市場能見度。

Gogolook 日 K 線圖

 

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