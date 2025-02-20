詐騙集團冒名刊登不實廣告 台亞集團要求相關網站刪除

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 10:23

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台亞集團今天發律師函給新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司、城邦文化事業網路社群事業群、狄卡科技公司，強調詐騙集團刊登不實廣告內容嚴重損害萬圳光公司商譽，可能造成社會大眾及投資人受騙，網站平台恐有幫助詐騙集團危害投資大眾之情狀，要求移除廣告以共同保護大眾，並遏阻不肖人士之犯行。

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甄明法律事務所陳昭龍律師表示，依萬圳光投資公司委任意旨，經查萬圳光公司近日屢接獲查詢電訪，經詢問始知，竟有詐騙集團不法人士於相關網站下單廣告，以假藉幫助詐騙受害者名義散布萬圳光公司係假投資博弈公司，並已被列入國家詐騙黑平台之不實資訊，意圖詐騙投資大眾。

律師函指出，萬圳光投資是台亞公司之集團控股公司，交易對象主要為台亞集團之公司，並未與外部投資人有所交易；萬圳光公司從未於相關網站刊登投資或理財招攬廣告，也沒有對外募資或招攬投資，各網路平台所提不實資訊，絕然與萬圳光公司實際營運狀況完全無關。