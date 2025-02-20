詐騙集團冒名刊登不實廣告 台亞集團要求相關網站刪除
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 10:23
台亞 (2340-TW) 半導體集團旗下的萬圳光投資公司遭詐騙集團冒用，在蝦皮、城邦、Dcard 等網站刊登投資理財招攬廣告，假藉幫助詐騙受害者名義散布萬圳光公司是假投資博弈公司，被列入國家詐騙黑平台之不實資訊；台亞集團委請律師發函要求相關網站立即刪除不實廣告，並保全下單廣告主及收益資料，以追究不法。
台亞集團今天發律師函給新加坡商蝦皮娛樂電商台灣分公司、城邦文化事業網路社群事業群、狄卡科技公司，強調詐騙集團刊登不實廣告內容嚴重損害萬圳光公司商譽，可能造成社會大眾及投資人受騙，網站平台恐有幫助詐騙集團危害投資大眾之情狀，要求移除廣告以共同保護大眾，並遏阻不肖人士之犯行。
甄明法律事務所陳昭龍律師表示，依萬圳光投資公司委任意旨，經查萬圳光公司近日屢接獲查詢電訪，經詢問始知，竟有詐騙集團不法人士於相關網站下單廣告，以假藉幫助詐騙受害者名義散布萬圳光公司係假投資博弈公司，並已被列入國家詐騙黑平台之不實資訊，意圖詐騙投資大眾。
律師函指出，萬圳光投資是台亞公司之集團控股公司，交易對象主要為台亞集團之公司，並未與外部投資人有所交易；萬圳光公司從未於相關網站刊登投資或理財招攬廣告，也沒有對外募資或招攬投資，各網路平台所提不實資訊，絕然與萬圳光公司實際營運狀況完全無關。
台亞集團告知相關網站平台，貴公司作為具公信力的網路平台，為免有關萬圳光公司的不實詐騙資訊，導致貴公司使用者權益與資訊真實性因此受有損害， 請貴公司協助審核移除與萬圳光公司相關的虛假投資訊息貼文或商品頁面，共同保護大眾免於受騙，端正視聽並維護萬圳光公司及貴公司商譽。
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