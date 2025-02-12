泰國斷網打擊跨國詐騙 尋求封鎖涉「星鏈」漏洞

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-12 10:08

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泰國副總理兼數位經濟與社會部長巴色 11 日表示，泰國已切斷邊境地區多個問題網路連線服務，以打擊跨國電信詐騙活動，同時尋求鄰國協助阻止詐騙者轉而使用「星鏈」網路服務。

巴色表示，泰國注意到詐騙集團可能轉而使用低軌衛星網路服務「星鏈」，以規避管控。「星鏈」設備目前在泰國尚未獲得使用許可，但境內有非法交易相關設備的情況。泰國警方早前查獲 200 多個走私進入泰國的「星鏈」設備。

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泰國本月 5 日上午 9 時起對泰緬邊境緬甸地區斷電斷油，以打擊跨境電詐，受影響地區包括緬甸孟邦、撣邦、克倫邦，覆蓋大其力、苗瓦迪等與詐騙團夥活動密切的地區。

泰國當地媒體報導，緬甸妙瓦底的 KK 園區所在地持續出現電力短缺現象，詐騙基地的日常供應受到極大限制，許多賭場、酒店夜間燈光減少，園區內人員明顯減少，猶如「暗城」。

據悉，緬甸大其力當地網賭和詐騙集團已解僱上百人，受此影響，包括不少泰國人在內的大量員工陸續經泰國清萊府的美賽口岸返回泰國。