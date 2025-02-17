小心愛情騙子！統計：9成App詐騙來自交友軟體 兆豐銀強棒打詐春節詐騙案「歸零」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-17 15:59

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根據兆豐銀行統計，截至去 (113) 年底接獲的信用卡 3D 詐騙案件中，手機應用程式類別中就有高達 87% 都是交友軟體詐騙，反倒以往常出現的遊戲軟體詐騙僅占 13%，兆豐銀行提醒卡友千萬要提高警覺，勿隨意聽信網友建議下載不明 APP，以免落入詐騙集團陷阱。兆豐銀行客服中心將「詐騙問題併同掛失服務」調整為最優先接聽電話的第一順位，迅速處理詐騙與掛失，今年春節期間詐騙案件更直接歸零。

除了交友軟體詐騙猖獗，近期最新詐騙手法便是詐團會假冒銀行人員或是假檢警，趁白天上班時間，專打電話找獨自在家的中高齡者下手，謊騙該民眾證件被冒用，已涉及刑事案件，須提供信用卡或金融卡資料以配合調查，有些歹徒甚至會身穿警察制服視訊，以取信被害者，建議民眾可提醒家中長輩多加留意此類的新型詐騙手法。

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由於近年詐騙遽增，各家發卡行為與詐團鬥智比快，紛紛祭出多項措施，希望守護民眾用卡安全，公股龍頭兆豐銀行更是全台第一家推出信用卡綁定三大國際行動支付比對手機門號的銀行，事前便能有效阻斷手機綁卡詐騙，保障兆豐卡友的用卡安全；至於事中則透過 24 小時 TRACE 系統，近兩年已成功防堵約新台幣 3,143 萬元的額度未再被盜用，偵測出遭詐欺卡片的平均每卡可用餘額在 18 家同業中名列前茅，此外透過 VISA 監測系統也成功攔阻異常交易約美金 180 萬元，成效可謂相當顯著。

兆豐銀行客服中心更將「詐騙問題併同掛失服務」調整為最優先接聽電話的第一順位，迅速處理詐騙與掛失。根據兆豐銀行統計，截至 113 年底 3D 詐騙已由最高峰時期的破百案例，遽降至每月僅個位數，每月阻擋偽冒詐欺金額也高達新台幣 783 萬元，減少卡友損失金額高達新台幣 3,735 萬元，今年春節期間詐騙案件更直接歸零。