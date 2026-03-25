伊朗官員：川普耍了我們兩次不夠 還來第三次？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-25 21:14

這兩天美國總統川普信誓旦旦，似乎美伊談判近在眼前。但據《Axios》周三（25 日）報導，一名直接了解相關討論的消息人士透露，伊朗官員已告訴正在嘗試調解美伊談判的國家，他們已經被川普「騙了兩次」，「不想再被愚弄」。

這兩天美國總統川普信誓旦旦，似乎美伊談判近在眼前。（圖：Shutterstock）

美國正推動在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行面對面和平談判。但在之前的兩輪美伊談判中，川普一方面聲稱尋求達成協議，另一方面卻批准了毀滅性突襲。

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該官員提到的「被愚弄兩次」，包括：去年 6 月，以色列在川普支持下攻擊伊朗，就在幾天前，美伊原本計劃舉行一輪核談判；以及三周前，美國和伊朗在日內瓦達成臨時協議，同意繼續談判，但兩天後美以就發動攻擊。

伊朗官員已告訴調解方——巴基斯坦、埃及和土耳其，美國的軍事調動以及川普決定增派大量部隊，加深了他們的懷疑。伊朗認為，川普提出的和平談判提議只是一個詭計。

對川普政府而言，集結部隊是表明他認真想從「炮艦外交」立場上展開談判，並非缺乏誠意。一名川普顧問稱：「川普一手準備談判，但另一隻手握拳待出。」

首先，白宮已向伊朗傳遞消息，表示川普對談判是認真的，並提出副總統范斯可能參與談判，以此證明誠意。兩名消息人士表示，川普特使威特科夫推薦范斯，是因為副總統具有份量，而且伊朗人不認為他是鷹派。

與此同時，美以兩國官員表示，川普做了外交和軍事升級兩手準備，以便根據事態發展做出決定。這些官員稱，即使談判真的舉行，美以仍計劃再進行兩到三周的戰爭。

白宮官員提及，川普周二已指示國防部長赫格塞思繼續對伊朗保持軍事壓力。赫格塞思隨後在橢圓形辦公室對記者說：「我方用炸彈談判。」