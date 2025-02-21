阿里巴巴Q3業績大勝預期 高盛、小摩與花旗等多機構紛上調目標價

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-21 17:50

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中國電商巨頭阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 今 (21) 日在港股飆漲 14.56% 至每股 138.5 港元，因周四 (20 日) 晚間公布的 2025 財年第三季 (2024 年 12 月止) 財報優於預期，隨後高盛、滙豐、摩根大通 (下稱小摩)、大和證券和花旗銀行等多家機構也紛紛上調阿里巴巴的股票目標價。

高盛今日出具最新研究報告，大幅上調阿里巴巴目標股價。報告指出，阿里巴巴截至 2024 年 12 月底的第三財季成績單遠優預期，尤其在 AI 相關資本支出方面，管理層給出的指引超出市場預期。因此，高盛將阿里巴巴美股目標價從每股 117 美元上調至 160 美元，港股目標價從 114 港元上調至 156 港元，並維持「買入」評等。

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高盛表示，上調目標價主要有兩大理由。一是阿里巴巴核心電商業務利潤保持穩定，二是阿里雲端業務收入在 2026 和 2027 財年增速將分別提升至 23% 和 25%，遠超過之前預測的 13% 和 14%，顯示阿里巴巴在雲端運算和 AI 領域的投入正逐步顯現成效。

小摩也同樣維持對阿里巴巴的「增持」評等，目標價為 125 美元，並稱阿里巴巴為「中國互聯網領域最受青睞的股票」。該投行分析師認為，阿里巴巴股價上漲主要受三大因素推動，一是市場對阿里雲的估值過低，僅給予其與金山雲相同的 2025 年預期股價營收比 (4 倍)。考量到阿里雲在生成式 AI 的進展和潛在回報，加上在中國雲端市場中的領先地位，當前股價並未充分反映阿里雲的真實價值。

其次，隨著 AI 功能消費增加，阿里雲的營收預期可能會上調，阿里雲 2026 財年的營收料將成長 10%，但這一估值有可能上調 10 個百分點，而股價營收比每提高 2 個百分點，股價就能上漲 1%。第三，中國國內電商基本面的改善將推動阿里巴巴獲利上修。

小摩對阿裡巴巴 2026 財年調整後 EPS 的預測較《彭博資訊》調查的一致預期高出 12%，主要得益於對電商盈利能力的樂觀預期。

滙豐也基於 AI 驅動的轉折點已至，將阿里巴巴的目標價從每股 125 港元上調至 156 港元，並重申「買入」。該銀行出具研究報告指出，阿里巴巴第三財季核心業務收入和獲利均優預期，這一表現主要得益於客戶管理收入 (CMR) 和雲端運算業務的成長超出預期。滙豐預估，2026 財年阿里巴巴的雲端運算業務收入增幅將從 12% 上升至 17%。此外，由於 AI 需求強勁上升，公有雲和 AI 雲業務的相關預測存在上調空間。

滙豐還指出，阿里巴巴資本支出增加，顯示該集團對雲端業務需求成長的可持續性充滿信心，另考量到出售高鑫零售和銀泰商業的影響，滙豐將阿里巴巴 2025 至 2027 財年的收入預測下調 1% 至 6%，凈利預測則上調約 2% 至 4%。

花旗今日也將阿里巴巴目標價從 138 美元上調至 170 美元，並維持「買入」評等。以 Alicia Yap 為首的分析師出具研究報告說，阿里巴巴第三財季業績整體好於預期，尤其是淘天集團，向商家收取的服務費 (CMR) 成長等料將支持股價積極反應。

大和今日也維持阿里巴巴「買入」評等，港股目標價由每股 140 港元上調 18% 至 165 港元，該日本券商看好阿里巴巴未來三到四季的 CMR 收入增長，認為這將推動淘寶天貓集團重新評級，加上考量到高鑫零售在 2026-2027 財年分拆、更高的 CMR 及雲端收入增長，因此將 2025-2027 財年的 EPS 預估值上調 5% 至 15%。

由於阿里巴巴未來三年將增加資本支出，大和預估 2026 年跟 2027 年度資本支出將分別達 1030 億元及 1020 億元人民幣。該券商認為，阿里巴巴的資本支出高出同業，將有助於未來數年贏得雲端業務的市佔率，亦將繼續推動其雲端業務的重新評級。

展望 2025 財年第 4 季 (今年 3 月止)，大和預估雲端服務收入將成長 15%，CMR 將年增 9.5%。由於高鑫零售將於 2026 財年剝離阿裡巴巴，加上 CMR 的強勁增長，故大和預計 TTG 的 EBITA 將在 2026 財年維持正成長。

里昂證券今日也將阿里巴巴目標價從 125 美元上調至 165 美元，評級上調至「高度確信跑贏大盤」。該券商預估阿里的 CMR 將維持中至高單位數成長率，雲端運算在 2026 財年將恢復超過 20% 的年增率。隨著阿里出售銀泰百貨及高鑫零售，獲利能力有望進一步改善，因此將 2025、2026 及 2027 財年調整後獲利預測上調 3%、8% 及 9%，以反映雲端運算成長加快以及虧損減少。