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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.48%，報0.9元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 23:50


截至台北時間20日23:50，美元/瑞郎下跌0.0043點跌幅達0.48%，暫報0.9點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.16%
  • 近 1 週：-1.02%
  • 近 3 月：+2.53%
  • 近 6 月：+4.82%
  • 今年以來：-0.31%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.56%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.70，本日下跌0.53%
  • 美元/挪威克朗相關性0.63，本日下跌0.01%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.84，本日下跌0.45%
  • 英鎊/美元相關性-0.72，本日下跌0.41%
  • 紐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.86%

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美元/瑞郎0.8974-0.76%
歐元/美元1.05030.80%
英鎊/美元1.26690.67%
紐元/美元0.57631.03%

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