外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.48%，報0.9元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 23:50
截至台北時間20日23:50，美元/瑞郎下跌0.0043點跌幅達0.48%，暫報0.9點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.16%
- 近 1 週：-1.02%
- 近 3 月：+2.53%
- 近 6 月：+4.82%
- 今年以來：-0.31%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.56%
- 美元/瑞典克朗相關性0.70，本日下跌0.53%
- 美元/挪威克朗相關性0.63，本日下跌0.01%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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