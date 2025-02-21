宏碁砸34億元取得振樺電29%股權躍居最大股東 深化布局 AIoT產業
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-21 20:18
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 董事會今 (21) 日決議，以不超過新台幣 34.48 億元，取得富逸投資 25.6% 及 Embedded City Limited（ECL）100% 普通股。完成本次交易後，宏碁將間接取得振樺電子 (8114-TW)29% 股份，躍居最大股東，藉此深化宏碁的 AIOT 產業布局。
宏碁表示，此次投資將間接取得 ECL 子公司雲川興業 100% 股份，以及雲川興業持有的振樺電子 100% 特別股 (佔其已發行普通股及特別股股份總數約 29.0%)。藉此深化 AIoT 產業布局，擴大 B2B 發展能量，並增加未來與振樺電子在崁入式系統與線上線下整合方案（O2O Solutions）的全球業務合作機會。
宏碁指出，相當認同振樺電子的場景定義智能設備（SDA）商業模式，該模式的核心夥伴包括場域運營商的核心軟體部門及第三方智能軟體開發商。在此模式下，振樺電子負責協同設計整合、供應鏈、生產、物流、佈署及維運服務等工作。未來將透過宏碁的全球布局及子公司 Enfinitec 與海柏特服務網路，協助振樺電子的 SDA 模式進行國際拓展。
宏碁於 2023 年 12 月已透過投資間接取得振樺電子 10.8% 特別股。振樺電子在 2021 年初時曾引進華碩成為旗下子公司瑞傳科技的策略投資人，2022 年華碩更加碼持股瑞傳達 45%，如今宏碁加碼入股，使得華碩、宏碁與振樺電子三方的關係備受市場關注。
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