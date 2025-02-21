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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.3%，報1.3372元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 17:20


截至台北時間21日17:20，美元/新加坡幣上漲0.004點漲幅達0.3%，暫報1.3372點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.68%
  • 近 1 週：-0.72%
  • 近 3 月：-0.69%
  • 近 6 月：+2.20%
  • 今年以來：-2.27%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.84，本日上漲0.35%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日上漲0.32%
  • 美元/挪威克朗相關性0.77，本日上漲0.33%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.88，本日上漲0.31%
  • 英鎊/美元相關性-0.80，本日上漲0.14%
  • 紐元/美元相關性-0.79，本日上漲0.14%

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美元/新加坡幣1.33680.27%
人民幣/美元0.1377920.00%
歐元/美元1.0464-0.34%
英鎊/美元1.2639-0.23%
紐元/美元0.5756-0.10%

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