search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.03%，報18.3175元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 03:50


截至台北時間21日03:50，美元/南非蘭特下跌0.191點跌幅達1.03%，暫報18.3175點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.20%
  • 近 1 週：+0.01%
  • 近 3 月：+2.54%
  • 近 6 月：+4.34%
  • 今年以來：-1.34%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.57，本日下跌0.18%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.55，本日下跌0.72%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.51，本日下跌0.89%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.61，本日下跌0.91%
  • 紐元/美元相關性-0.60，本日下跌1.09%
  • 歐元/美元相關性-0.46，本日下跌0.79%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/南非蘭特18.3283-0.97%
澳元/美元0.64020.91%
紐元/美元0.57631.03%
歐元/美元1.05030.80%

延伸閱讀


Empty