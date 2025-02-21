外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.03%，報18.3175元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 03:50
截至台北時間21日03:50，美元/南非蘭特下跌0.191點跌幅達1.03%，暫報18.3175點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.20%
- 近 1 週：+0.01%
- 近 3 月：+2.54%
- 近 6 月：+4.34%
- 今年以來：-1.34%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.57，本日下跌0.18%
- 美元/墨西哥披索相關性0.55，本日下跌0.72%
- 美元/瑞典克朗相關性0.51，本日下跌0.89%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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