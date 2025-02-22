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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.045元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 00:50


截至台北時間22日00:50，歐元/美元下跌0.005點跌幅達0.48%，暫報1.045點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.83%
  • 近 1 週：+0.35%
  • 近 3 月：-0.41%
  • 近 6 月：-5.63%
  • 今年以來：+1.40%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.82，本日下跌0.25%
  • 紐元/美元相關性0.79，本日下跌0.24%
  • 澳元/美元相關性0.69，本日下跌0.39%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.23%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日下跌0.19%
  • 美元/瑞郎相關性-0.85，本日下跌0.13%

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歐元/美元1.0458-0.40%
英鎊/美元1.2627-0.32%
紐元/美元0.5738-0.42%
澳元/美元0.6352-0.72%

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