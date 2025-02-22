外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.045元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 00:50
截至台北時間22日00:50，歐元/美元下跌0.005點跌幅達0.48%，暫報1.045點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.83%
- 近 1 週：+0.35%
- 近 3 月：-0.41%
- 近 6 月：-5.63%
- 今年以來：+1.40%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.23%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日下跌0.19%
- 美元/瑞郎相關性-0.85，本日下跌0.13%
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