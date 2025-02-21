外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.51%，報1.0473元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:00
截至台北時間21日00:00，歐元/美元上漲0.0053點漲幅達0.51%，暫報1.0473點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.45%
- 近 1 週：+0.37%
- 近 3 月：-1.63%
- 近 6 月：-6.00%
- 今年以來：+0.63%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.59%
- 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲0.52%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日上漲0.62%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.48%，報1.4166元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.03%，報18.3175元
- 外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.77%，報0.6393元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.48%，報0.9元
上一篇
下一篇