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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.51%，報1.0473元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:00


截至台北時間21日00:00，歐元/美元上漲0.0053點漲幅達0.51%，暫報1.0473點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.45%
  • 近 1 週：+0.37%
  • 近 3 月：-1.63%
  • 近 6 月：-6.00%
  • 今年以來：+0.63%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.82，本日上漲0.43%
  • 紐元/美元相關性0.78，本日上漲0.86%
  • 澳元/美元相關性0.68，本日上漲0.77%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.59%
  • 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲0.52%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日上漲0.62%

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歐元/美元1.05030.80%
英鎊/美元1.26690.67%
紐元/美元0.57631.03%
澳元/美元0.64010.90%

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