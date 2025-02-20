search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.47%，報33.56元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 23:50


截至台北時間20日23:50，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.47%，暫報33.56點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.86%
  • 近 1 週：-0.82%
  • 近 3 月：-2.20%
  • 近 6 月：-1.89%
  • 今年以來：-1.66%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.60，本日下跌0.56%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日下跌0.52%
  • 美元/挪威克朗相關性0.58，本日下跌0.05%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.47，本日下跌0.41%
  • 紐元/美元相關性-0.46，本日下跌0.86%
  • 澳元/美元相關性-0.44，本日下跌0.76%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/泰銖33.49-0.68%
人民幣/美元0.1377980.36%
英鎊/美元1.26680.66%
紐元/美元0.57641.05%
澳元/美元0.64020.91%

延伸閱讀


Empty