search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.48%，報1.4166元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 04:50


截至台北時間21日04:50，美元/加幣下跌0.0068點跌幅達0.48%，暫報1.4166點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.70%
  • 近 1 週：-0.50%
  • 近 3 月：+2.01%
  • 近 6 月：+4.41%
  • 今年以來：-1.05%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.73，本日下跌0.26%
  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.75%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.70，本日下跌0.87%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.74，本日下跌0.91%
  • 紐元/美元相關性-0.70，本日下跌1.03%
  • 歐元/美元相關性-0.63，本日下跌0.79%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/加幣1.417-0.45%
澳元/美元0.64020.91%
紐元/美元0.57631.03%
歐元/美元1.05030.80%

延伸閱讀


Empty