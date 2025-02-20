美上周初領失業金人數略增 川普政府裁員計畫恐影響就業市場穩定

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-20 23:20

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美國勞工部 (DOL) 周四 (20 日) 公布最新數據，上周初領失業金人數僅略微增加，徘徊在新冠疫情前水準附近，顯示勞動市場依然穩固，不過川普政府裁員計畫恐影響就業市場穩定。

美上周初領失業金人數變動不大。(圖：ZeroHedge)

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截至 2 月 15 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.9 萬人，略高於市場預期的 21.5 萬人，較修正後前值 21.4 萬人增加 5 千人，4 周移動平均值報 21.525 萬人。

截至 2 月 8 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.9 萬人，略低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 184.5 萬人增加 2.4 萬人，4 周移動平均值報 186.25 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

不過，因為川普政府成立的「政府效率部門」(DOGE) 近期解雇了數千名聯邦政府員工，這些員工的失業申請不包含在這次數據中。這些聯邦員工的申請數據會單獨記錄在「聯邦員工失業賠償金」(UCFE) 計畫中，並且會有一周的延遲。

白宮表示，希望大幅削減約 230 萬名非軍事及郵政的聯邦政府員工，並認為這部分員工太多。儘管失業率仍處歷史低點，替就業市場提供穩定基礎，但隨著依賴聯邦政府合約或資金的員工失業，這一情況可能會改變。

預料聯邦政府的裁員、招聘凍結以及開支削減將對地方經濟產生影響，特別是在華盛頓特區及其周邊的維吉尼亞州和馬里蘭州，並可能引發民間企業裁員。加州和德州等州也有大量聯邦政府員工，這些員工分布在美國全國各地。

羅耀拉瑪麗蒙特大學 (Loyola Marymount University) 金融和經濟學教授 Sung Won Sohn 表示：「減少政府招聘可能意味著預算緊縮，進而導致依賴聯邦支出的私人公司招聘放緩或裁員。」

目前的申請數據顯示勞動市場仍然健康，這也為聯準會 (Fed) 提供了保持利率不變的空間，尤其是當決策者繼續觀察川普政府在財政、貿易及移民政策上的經濟影響。這些政策被經濟學家視為具有通膨壓力的因素。

Fed 日前公布 1 月 28 日至 29 日的貨幣政策會議紀錄顯示，官員們擔心川普政府初期政策的推動可能會引起更高的通通壓力。官員認為勞動市場狀況「穩固」且「穩定」，但仍強調「勞動市場指標需要密切留意」。