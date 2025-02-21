Fed波斯提克估今年降息兩次 但川普政策不確定性成最大挑戰

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-21 02:00

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美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四 (20 日) 表示，儘管美國經濟面臨川普政府的貿易及移民政策帶來的諸多不確定性，他預估聯準會 (Fed) 仍可能在今年降息兩次，每次降一碼(25 個基點)。

波斯提克受訪時表示，他的「基本預期」是降息兩次，每次降 0.25 個百分點，但他強調這一預期仍存在相當大的不確定性，這些不確定因素可能會影響結果，既有可能支持降息，也有可能導致相反的情況。

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波斯提克在當天發表的一篇文章中指出，儘管他認為美國目前不會面臨新的通膨爆發，但企業對於新進口稅、移民政策及監管變動可能帶來的影響感到擔憂。他表示，最近的通膨數據顯示出樂觀與悲觀的跡象，這將直接影響 Fed 是否繼續降息的決策。

波斯提克認為，儘管目前房價通膨仍處高位，但預計會有所緩解，這是推動整體物價上漲的主要因素之一。他指出，儘管失業率依然保持在 4% 的低位，但就業市場顯示出一定的疲軟跡象。企業也預期放鬆監管可能有助於減輕成本壓力。

他還提到，企業在面對川普政府的政策時普遍感到不安。雖然銀行等產業對可能的稅制和監管政策調整表示興奮，但對未來貿易和移民政策的擔憂同樣普遍存在。波斯提克表示，企業擔心進口稅的增加可能推高成本，並且許多企業對是否能將這些成本轉嫁給消費者保持信心。

波斯提克強調，儘管目前企業對川普政府的政策反應不多，但不確定性依然普遍存在，這對今年的經濟走勢構成挑戰。他認為，儘管目前通膨仍有波動，但最終會朝著聯準會設定的 2% 目標逐步回落，這可能會最終帶來進一步的降息。

儘管當前經濟狀況良好，波斯提克指出，貨幣政策目前仍處於相對良好的位置，經濟依然強勁，但他強調對於各種原因來說，這不是自滿的時候。儘管目前的經濟表現良好，但各種風險仍需謹慎對待。