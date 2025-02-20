傳Google進軍印度開首家海外門市 與蘋果競爭高價手機市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-20 20:50

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路透周四 (20 日) 援引知情人士消息報導，Alphabet 旗下 Google 即將決定在印度開設其首家位於美國以外的實體零售店。Google 視印度為重要市場，該公司已承諾在該市場投資 100 億美元。Google 目前在全球僅擁有 5 家實體零售店，這些店鋪主要銷售 Pixel 手機、手錶和耳機等產品並且都位於美國。

報導指出，Google 的零售策略旨在模仿蘋果 (AAPL-US) 在過去二十年中透過展示自有產品取得的成功，蘋果目前在全球擁有 500 多家門市。

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據悉，Google 目前正在考慮在新德里 (New Delhi) 和孟買 (Mumbai) 這兩個城市開設新店，並已處於選址的最後階段，將其作為進軍高價手機市場的核心策略。印度高階 Pixel 手機的價格從 370 美元到 2,000 美元不等；蘋果 iPhone 的售價在 520 美元到 2,130 美元之間。

據了解，印度門市店面面積約為 15,000 平方英尺，將在未來 6 個月內開設，不過具體的時間表可能會有所變動。與此同時，印度南方的 IT 中心班加羅爾 (Bengaluru) 也曾列在門市落腳處名單，但目前新德里和孟買是最有可能的選擇。

知情人士稱，Google 想要與蘋果競爭，特別是針對奢侈品市場，倘若這次收批兩家海外門市表現不錯，可能會考慮開設更多門市。

Google 目前在印度主要通過授權零售商銷售產品，這一策略類似於蘋果的銷售模式。2023 年，蘋果首次在印度開設了自營零售店，並成功吸引了大量高階客戶。根據研究機構 Counterpoint 的數據，2024 年蘋果的高階手機在印度市占約 55%，而 Google 的 Pixel 手機僅約占 2%。

此外，Google 在印度也面臨一些挑戰，包括與政府有關的反壟斷案件以及在智慧電視市場上的競爭問題。近期，Google 印度公關政策負責人也因為職位變動離職，這是該公司在過去兩年中第二次失去此重要職位的人員。