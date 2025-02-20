〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 道指跌近200點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-20 22:44

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美股主要指數周四 (20 日) 漲跌互現，美國總統川普再次發出關稅威脅後，投資人避免冒險押注，而美國零售巨擘沃爾瑪開盤跌逾 6%，原因是 2026 會計年度財測悲觀。

截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 1%。

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美股開盤前主要指數期貨下跌，標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨下跌約 0.3%，主要是受到美國零售巨擘沃爾瑪給出黯淡財測影響，美股可能從創紀錄的水準小幅回落。

政經消息方面，美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 表示，隨著聯準會 (Fed) 透過量化緊縮縮 (QT) 減公債持有量，任何提高長期公債在政府借款中占比的舉措都還遠未實現。美國公債殖利率曲線趨平，10 年期基準公債殖利率下跌兩個基點，至 4.51%。

美股周四開盤前企業公布憂喜參半的業績加劇市場對川普威脅擴大貿易關稅以及他對烏克蘭和歐洲盟友搖擺不定支持的不安情緒。與此同時，地緣政治緊張局勢將金價推升至每盎司 2,954 美元上方的紀錄新高。

值得注意的是，美國勞工部 (DOL) 周四公布數據顯示，上周初領失業金人數變化不大，表明就業需求強勁。

Fed 日前公布的會議紀錄顯示，Fed 同意將聯邦基金利率目標區間維持在 4.25% 至 4.5% 之間。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 一致認為，最近的指標顯示經濟活動繼續以穩健的速度擴張。目前通膨率仍略高，經濟前景不確定，實現就業和通膨目標的風險大致平衡。

會議紀錄還顯示，在考慮進一步調整聯邦基金利率目標區間的幅度和時機時，將仔細評估未來的數據、不斷變化的前景和風險平衡。

此外，投資人也對川普政府的國內議程表示一些擔憂，其中的支出計畫可能擴大赤字，大規模驅逐可能造成勞動力短缺，從而重新引發通貨膨脹。

法國巴黎銀行資產管理 (BNP Paribas Asset Management) 投資洞察中心 (Investment Insights Centre) 分析師 Andrew Craig 表示：「我們的固定收益團隊認為，美國的政策可能構成供應衝擊，減緩美國經濟成長和通膨降溫的步伐。我們認為，在停滯性通膨 (Stagflationary) 情況下，Fed 降息的可能性較小」。

截至台北時間周四（20 日）22 時許：

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價下跌 6.23%，至每股 97.52 美元

美國零售巨擘沃爾瑪周四美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 1/31) 與全年財報，儘管該季營收、獲利表現均優於華爾街分析師預期，但卻給出令人失望的財測，表明這家全球最大零售商受到不確定經濟環境衝擊。

沃爾瑪財務長雷尼 (John David Rainey) 受訪時表示，雖然消費者支出模式穩定，尚未看到任何劇烈變化。然而地緣政治格局遠未確定，有鑑於關稅的不可預測性，目前給出的財測不包括關稅的潛在影響。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 12.25%，至每股 141.20 美元

中國科技巨擘阿里巴巴 (09988-HK) 周四美股開盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至去年 12/30) 財報，受惠核心業務加速，其中電商業務營收成長加快，阿里雲收入也重回雙位數成長，人工智慧 (AI) 相關產品連續 6 季保持 3 位數成長，推升該季營收超預期，增速創下 2023 年以來最快。阿里巴巴 ADR 盤前大漲 11%。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.35%，至每股 184.62 美元

路透周四援引知情人士消息報導，Alphabet 旗下 Google 即將決定在印度開設其首家位於美國以外的實體零售店。Google 視印度為重要市場，該公司已承諾在該市場投資 100 億美元。Google 目前在全球僅擁有 5 家實體零售店，這些店鋪主要銷售 Pixel 手機、手錶和耳機等產品並且都位於美國。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬，預期 21.5 萬，前值 21.4 萬

美國上周續領失業金人數報 186.9 萬，預期 187 萬，前值 184.5 萬

華爾街分析：

摩根士丹利投資管理公司的 Andrew Slimmon 表示，大量散戶投資人資金湧入股市投機性最強的領域，這對美國股市多頭來說應該是個警告。