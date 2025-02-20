〈財報〉沃爾瑪財測不如預期 關稅風險成最大挑戰

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-20 21:32

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美國零售巨擘沃爾瑪 (Walmart) 周四 (20 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 1/31) 與全年財報，儘管該季營收、獲利表現均優於華爾街分析師預期，但卻給出令人失望的財測，表明這家全球最大零售商受到不確定經濟環境衝擊。

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展望未來，沃爾瑪預估 2026 會計年度第一季經調整後每股獲利介在 0.57 至 0.58 美元區間，不僅低於去年同期的 0.6 美元，也不及分析師預估的 0.64 美元；全年營收成長估介在 3% 至 4%，而分析師估為 4%、經調整後每股獲利估介在 2.50 美元至 2.60 美元區間，低於分析師預測的 2.77 美元。

沃爾瑪財務長雷尼 (John David Rainey) 受訪時表示，雖然消費者支出模式穩定，尚未看到任何劇烈變化。然而地緣政治格局遠未確定，有鑑於關稅的不可預測性，目前給出的財測不包括關稅的潛在影響。

據了解，沃爾瑪從墨西哥進口食品，從中國進口維波爐等日用品，關稅可能帶給這家公司不小影響。雷尼對此表示將與供應商合作，並且傾向「自有品牌」銷售以保持低價。

分析指出，在川普暫停對來自墨西哥和加拿大的產品徵收關稅並對中國徵收額外關稅後，對零售公司來說，關稅仍然是一個很大的問號。許多消費品公司尚未將關稅的影響納入其業績預測。

此外，美國 1 月零售銷售額受到惡劣天氣影響──包括加州野火和美國多地冬季嚴寒──可能影響消費。與此同時，美國上月核心通膨率上升，食品方面則因禽流感讓蛋價飆漲，這些對消費者支出來說都是挑戰。

根據財報，沃爾瑪上季營收報 180.55 億美元，略高於分析師預估的 180.01 億美元、經調整後每股獲利報 0.66 美元，也略高於分析師預估的 0.64 美元。該季淨利下滑至 52.5 億美元，合每股 0.65 美元，低於去年同期的 54.9 億美元或每股賺 0.68 美元。

另外，沃爾瑪上季美國業務同店銷售額 (剔除燃料) 成長 4.6%、山姆會員店 (Sam "s Club) 成長 6.8%。值得注意的是，沃爾瑪該季電商業務銷售額與去年同期相比飆升 20%，為連續第 11 季出現兩位數成長，全球電商業務銷售額也成長 16%。