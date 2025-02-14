地緣政治震盪中 收益與成長如何兼顧？ 多元資產基金吸金 規模大幅成長
聯博投信 2025-02-24 09:49
2025 年開年至今，市場已面臨幾次大幅震盪，受諸多不確定性因素影響，全年全球金融市場的波動度可能攀升，台灣投資人也因此偏好多元資產類別的基金，以降低整體投資組合波動。其中，聯博 - 全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 憑藉亮眼的績效表現異軍突起 (詳下表)。根據基金資訊觀測站，本基金今年一月份國人持有金額成長逾 44.2%、基金規模也成長 27.8%，相當受到投資人青睞 (註 1)。聯博投信多元資產副總經理林炳魁表示，今年經濟預期將維持合理成長步調、通膨降溫、貨幣政策逐步正常化，有利於風險性資產。只是地緣政治緊張局勢與美國政策走向恐導致市場波動加劇，建議以多元收益策略彈性布局全球股債市，可望在兼顧收益與成長的同時，緩和市場消息面帶來的波瀾。
林炳魁分析，2024 年全球通膨逐漸朝各國央行的目標值降溫，政策利率終於得以調降。由於經濟成長優於預期，帶動股市表現；固定收益方面，信用債由於利差收斂且收益具吸引力，成為市場一大亮點。短期內，林炳魁認為市場態勢將維持不變，仍舊有利於多元資產，但隨著地緣政治情勢升溫與川普政策存在變數，中長期前景相對不明朗，投資人宜密切關注後續發展。
儘管 2025 年不確定性猶存，但美國可望延續優異表現，經濟產出與貨幣政策可能進一步與其他區域脫鉤，風險性資產可望有撐。然而，林炳魁觀察，股市與信用市場歷經近年的強勁漲勢後，許多領域已經完美定價 (priced for perfection)，當市場一有風吹草動，皆可能放大衝擊，慎選標的將是今年的投資主軸。
近期，聯博 - 全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 受到投資人青睞的原因主要來自於其靈活的投資策略與優異的績效表現。基金目前以股 4 債 6 配置多元資產的方式，全球多元分散布局，為投資人追成長、掌收益、控波動。績效表現短中長期優於同類型平均，展現了經理團隊卓越的投資管理能力 (詳見下表)。
過往績效不保證未來結果。* 同類型平均依據理柏環球－全球美元混合平衡基金分類。美元計價，以含息之總報酬計 (假設配息滾入再投資)。A 級別 (美元) 成立日為 2014/12/11。資料時間：2025/1/31。資料來源：理柏，聯博。
本基金股票部位雖聚焦於高品質股與高股息股，但相較於傳統高股息策略鎖定「股息」單一因子選股，本基金升級選股模式，採用「動能高股息策略 (註 2)」，將「盈餘」與「動能」等多因子納入考量，因此有別於傳統高股息指數以必須消費類股為主要持有類股，而是能發掘更多深具成長動能的科技類股。
債券部位則運用聯博固定收益團隊投資流程選債，逐步增加較穩健的 A 級與 BBB 級債券，並減持信用風險較高的 CCC 級以下債券，進而升級整體投資組合債信品質；同時戰術性布局證券化資產與新興市場債部位，以囊括多元券種、廣納收益機會。
第一季投資策略：美股、高品質信用債、政府公債
林炳魁表示，現階段總經環境下建議以配置美股、高品質信用債，以及部份政府公債為上。
在美股方面，相較於其他成熟市場，美國企業目前更具投資機會。儘管美股評價已經偏高，但仍潛藏許多投資機會，包括 AI 持續進展、企業獲利轉佳、法規環境可能鬆綁等。就固定收益而言，儘管信用利差處於歷史相對低檔，但整體殖利率仍頗具吸引力。尤其高品質的投資等級債券持續為多元收益策略提供投資機會。至於政府公債，除了目前進場點具吸引力，也因為殖利率曲線在寬鬆週期時往往趨於陡峭，中短天期債券 (2 至 10 年期) 的風險報酬相對更佳。
林炳魁認為，隨著股債相關性逐漸降低，股債的互補特性再度彰顯；加上降息環境將導致現金收益率下降，貨幣市場資金可望轉向、為股債市場帶來支持。對分散配置資產類別中不同風格、產業與因子，且靈活彈性布局的多元收益策略來說，可望為一大利多。
(註 1) 資料日期：2025/2/14。資料來源：基金資訊觀測站。
(註 2) 動能高股息策略：兼顧收益與資本成長，結合品質、價值、股價動能、盈餘修正、技術面等因子
關於聯博資產管理公司
聯博為全球知名投資管理公司之一，旗下管理全球各地客戶資產約 7,920 億美元 (截至 2024 年 12 月 31 日)。聯博透過以研究為導向的平臺，提供所有客戶與全球大型機構法人同等級的強大研究資源。營業據點分佈於全世界超過 20 個國家，提出各種在地、區域與全球觀點與專業知識。聯博擁有業界數一數二的基本面與計量研究團隊，300 多名專業知識與經驗兼具的分析與投資人才，致力於發掘世界各地的投資機會。聯博亦提供完整的多元化投資策略，包括成長型和價值型股票、固定收益服務，以及複合式與資產配置策略。
風險聲明
聯博投信行銷資訊
聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888
所列之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。美國 Rule 144A 債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人需留意相關風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。聯博 - 全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 因更名之故，在 2018 年 02 月 22 日前之績效及數值皆屬於聯博 - 成熟市場多元收益基金；在 2014 年 12 月 11 日前之績效及數值則屬聯博 - 全球保守型基金。依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。本基金採用相對風險值法計算總部位，據此本基金持有衍生性商品之法定風險值上限不得超過基金淨資產價值之 200%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。
[A/B] 是聯博集團之服務標誌，AllianceBernstein® 為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。©2025 AllianceBernstein L.P. ABITL25-0212-02
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 存股如何不踩雷？ 聯博：擁抱總報酬 兼顧長期投資與資金需求
- 債券收益要優化 主動 + 靈活
- 日企財報開跑！掌握日股關注「這題材」，攻守有實力
- 金融業智財標竿！富邦金控連續三次獲TIPS A級驗證 領先佈局綠色商標
上一篇
下一篇