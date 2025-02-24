暴漲30%！醫藥主題基金淨值大幅回升 專家：瞄準AI醫療投資機會

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-24 12:00

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AI 浪潮席捲全球，近期 AI 醫療概念持續升溫，智慧醫療指數自今年春節以來已漲逾 30%，專家認為，近期市場對 AI 醫療概念的追逐偏向主題交易，但中長期來看，AI 技術的發展有可能帶來生物醫藥的革命，為整個醫療資訊產業乃至整個醫療行業帶來價值重估契機。

《中國基金報》報導，春節之後，DeepSeek 引領的 AI 行情成為中國股市和香港股市當之無愧的主線。隨著行情的演繹和擴散，AI 醫療概念持續升溫，帶動沉寂良久的醫藥板塊煥發新的活力，尤其本月以來多家醫療領域上市公司宣佈接入 DeepSeek，AI 正成為藥廠搶佔未來發展制高點的必備利器。



根據 Wind 統計數據，醫療服務類股今年來漲逾 25%，過去 5 日更以逾 9% 漲幅在申萬二級行業中居前。截至上周五 (21 日)，智慧醫療指數春節以來漲幅超過 33%，近半年漲幅超過 75%。

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數據顯示，自今年春節以來，截至上周五已有 10 多檔醫療 / 醫藥主題基金凈值累計漲幅超過 15%，匯添富中證互聯網醫療基金漲幅更是接近 30%，中歐醫療創新、中銀港股通醫藥、天弘醫藥創新、平安醫療健康、華安創新醫藥銳選量化等 20 多檔主被動醫藥 / 醫療主題基金凈值回報率近五日超過一成。

此外，在非醫藥 / 醫療主題基金中，也有基金產品因配置醫藥族群而收穫豐厚，例如萬家經濟新動能為本月凈值表現最好的基金，區間漲幅達 33.75%。

根據萬家經濟新動能基金去年第四季報告，的醫藥持倉超過 30%，僅次於科技板塊，百濟神州、諾誠健華、華大智造、華大基因均在前十大持股之列。



長城消費增值基金近一個月凈值也漲近 30%，2 月 14 日單日凈值漲幅甚至高達 10.75%。根據長城消費增值去年末季報告，前十大持股有 9 檔屬於醫藥類股，其中不乏 AI 醫療概念個股。廣發價值核心混合基金近半年凈值漲逾 60%，上周四 (21 日) 單日凈值漲幅便接近 8%。去年廣發價值核心混合基金第四季報告顯示，醫藥持股佔比僅次於科技板塊，前十大持股中，醫藥類個股有三檔。

目前，基金經理人普遍認為，隨著 AI 平權，醫療領域也將迎來科技變革，行業中資源稟賦突出、率先擁抱 AI 賦能的公司，未來可能演繹出新的投資機會。



長城消費增值基金經理龍宇飛分析指出，AI 醫療短期快速上漲，可能更多由於資金在 AI 領域對於低估值細分行業的追逐。回顧過去 3 年，醫療類股走勢持續偏弱，最重要原因之一是部分領域短期景氣度不高，市場擔憂產業成長邏輯被破壞。如今，從產業邏輯上看，AI 等新技術的賦能可能對行業提升效率、降低成本帶來説明，這不僅有助於緩解短期壓力，甚至可能在未來創造出新的未被滿足的醫療健康需求。



龍宇飛認為，隨著科技浪潮興起，醫藥醫療產業中具備科技含量的領域值得長期關注，可積極關注兩大細分方向。一是與 AI 與醫療相結合，利用過去累積的大量高質量數據，提升診療效率和能力，二是 AI 賦能新藥研發，降低成本、縮短時間，提高商業價值，這兩個領域的股價目前處於相對低位，在市場環境向好時有望更具有上漲彈性。



國融基金權益投資部總監周德生認為，AI 技術發展有可能帶來生物醫藥的革命。近期 AI 醫療催化較多，海內外均高度關注，相關公司股價表現不錯，AI 在醫療領域的應用落地前景得到越來越多人的認可，本質原因還是隨著 AI 技術不斷進步，如今依靠大模型能力可處理和解釋大量非結構化數據，賦能藥物發現、疾病診斷、疾病預測與預防、臨床治療、遠端醫療和管理等幾乎所有醫療環節，未來將提升醫療水準、 增加醫療服務可及性以及降低醫療成本，重塑醫療健康行業。