鉅亨網新聞中心 2026-03-26 15:37

凱基證券財富管理實力再度獲得市場高度肯定，一舉奪下《財訊》2026 財富管理大獎「最佳財富管理」、「最佳業務團隊」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」、「最佳私人銀行」及「創新信託服務」等六項大獎，展現其在專業服務、數位創新與高資產管理領域的全方位領導地位，並成功建立具國際水準的財富管理服務體系。

凱基證券長期秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找合適的產品」的核心理念，持續深化以客戶需求為核心的顧問式服務。近年透過凱基金控「ONE KGI」整合策略，結合集團資源共同開發具差異化的解決方案，例如百分百直接投資境外私募股權基金、風險基礎導向的類全委投資型保單、全台首檔多資產及不配息型 ETF，以及創新的「傳家全能型他益信託」，提供不同族群在投資、傳承與風險管理上的多元需求。同時，領先國內金融機構，獨家提供跨資產「店頭市場選擇權」，透過買權與賣權等彈性設計，理財顧問依據客戶屬性協助規劃具備彈性的投資與避險策略，提升資產配置的應變力與完整策略布局。

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此外，凱基證券榮獲最佳私人銀行獎，為業界唯一且連續兩年創下此殊榮，不僅領先業界打造「客戶需求導向」的顧問式服務，攜手瑞銀集團 UBS Partner 導入「凱富 RichLife」理財規劃系統，成為台灣首家採用國際級專業技術平台的證券商，提供接軌國際私人銀行規格的整體服務，更推出「財富管理專業顧問（WMP）」認證制度，確保顧問具備實務應用能力，成功將銷售團隊翻轉為策略型顧問夥伴，協助達成長期財務目標。

數位金融同樣是凱基證券獲獎的重要關鍵，透過 AI 數據演算結合投顧專業分析，推出「市場導讀助理」、「AI 贏家選股」等多元工具，並瞄準程式交易客群，打造隨身 e 策略 APP 獨家「策略選股」，投資人無須具備程式能力就能快速找到好股票，還能運用回測工具輕鬆回測過去績效，找到最佳勝率的操作方式，讓不同投資經驗的客戶皆能享有最佳的數位服務體驗。