〈美股早盤〉川普新一輪關稅擔憂 主要指數小幅走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-19 22:40

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美股主要指數周三 (19 日) 開盤小幅走低，主要是受到美國總統川普最新一輪關稅威脅影響和聯準會 (Fed) 即將出爐的貨幣政策會議紀錄擔憂。川普日前表示，可能對汽車、半導體和藥品進口徵收約 25% 的關稅，並最早在 4 月 2 日實施。

截稿前，道瓊工業指數跌近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.4%。

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全球股市的反彈暫停且債券價格延續下滑頹勢，原因是川普最新的關稅威脅引發對貿易戰擴大的擔憂。

歐洲斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 下跌 0.5%，原因是川普再次提出可能對汽車、半導體和製藥進口徵收約 25% 的關稅。他的言論加劇市場的不安，因為對於烏克蘭戰爭結束的希望因美俄會談中烏克蘭及歐洲官員被排除在外而受挫。

一些投資人對德國日前的國會選舉感到擔憂。儘管中右翼的反對黨領袖弗里梅爾茨 (Friedrich Merz) 有望成為新總理，但民調顯示極右派的「德國另類選擇黨」(Alternative for Germany) 將成為國會第二大黨。

Kairos Partners 的投資組合經理 Alberto Tocchio 表示：「過去兩天我賣出不少股票，因為歐洲市場已經為即將來臨的催化劑定價，這些催化劑包括烏克蘭停火協議和德國選舉。但這兩個事件可能會比市場預期的更為複雜，形勢可能變得動盪。」

接下來，交易員將聚焦美國聯準會 (Fed) 最新貨幣政策會議紀錄，這可能會為貨幣政策前景提供線索。

儘管通膨有所放緩，但許多人擔心川普的關稅推動對物價的影響。包括 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 和舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 在內的幾位官員已表示，在通膨顯著放緩之前，利率將保持不變。

歐洲央行 (ECB) 官員施貝爾 (Isabel Schnabel) 表示，歐洲央行將不得不討論是否暫停或結束降息計畫。

她的評論讓歐元兌美元貶值 0.2%，而歐洲的債券殖利率上升，德國 10 年期公債殖利率上漲約 5 個基點。與此同時，英國 10 年期公債殖利率上漲約 6 個基點，因為數據顯示英國通膨達到 10 個月來的最高點。

投資人還在計算，如果烏克蘭戰爭結束，歐洲國家將增加國防開支。Coutts & Co 資產配置主管 Lilian Chovin 表示：「考慮到任何烏克蘭與俄羅斯和平協議的結果，這將意味著歐洲國家的國防開支將大幅上升。」

截至台北時間周三（19 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.18%，至每股 244.90 美元

蘋果計劃在周三推出最新平價機款 iPhone SE 4，旨在爭取更大的中階智慧型手機市占，並對抗來自三星和中國華為等競爭對手的挑戰。這款第四代的 iPhone SE 預料將在消費電子產品製造商爭相將人工智慧 (AI) 工具納入設備，與流行的安卓 (Android) 智慧手機競爭。

Strategy(MSTR-US) 早盤股價上漲 1.69%，至每股 339.63 美元

Strategy(原名 MicroStrategy / 微策略) 周三宣布，計畫透過私募發行 20 億美元的 0% 可轉換優先公司債，以籌措資金進一步購入比特幣。此舉顯示該公司持續深化其比特幣投資策略，強化公司資產配置。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.21%，至每股 184.15 美元

米蘭檢察官周三表示，在 Google 同意支付 3.26 億歐元和解稅務官司後，計劃撤銷針對 Google 歐洲分部的訴訟。檢察官在聲明中表示，協議涵蓋 2015 年至 2019 年期間，內容包括制裁、罰款和利息。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：