Nikola聲請破產保護 電動車新創明星命運翻轉

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 21:07

‌



根據《CNBC》周三 (19 日) 報導，曾是華爾街分析師與散戶最愛的電動車 (EV) 新創公司 Nikola，近日因無法找到買家或籌集資金以維持營運，聲請破產保護。這一動作象徵著這家總部位於鳳凰城的公司，從一度的輝煌步入破產的結局。

截稿前，Nikola(NKLA-US) 周三盤前股價上漲 5.88%，每股暫報 0.81 美元，目前已經暫停交易。Nikola 的股價自 12 月以來一直低於每股 2 美元，並且從 2020 年 6 月的最高股價 80 美元跌至當前的低點。

‌



Nikola 的跌落始於其創辦人及前執行長兼董事長密爾頓 (Trevor Milton) 的醜聞與謊言。密爾頓曾因對投資人作出虛假陳述，涉及公司運營及零排放技術的誤導，被判定犯有電信詐騙與證券詐騙罪行，並在 2022 年被定罪。

這些醜聞最初由做空機構興登堡調查公司 (Hindenburg Research) 揭發，當時 Nikola 正與通用汽車 (GM-US) 達成數十億美元的交易，後者也對 Nikola 進行 20 億美元的股權投資。

2020 年，Nikola 的市值一度超過 30 億美元，甚至一度超越福特汽車 (F-US)，成為電動車新創公司的一顆明星，並透過特殊目的收購公司 (SPAC) 借殼上市。然而，隨著創辦人醜聞曝光，Nikola 的市值大幅縮水，股價持續下跌。

Nikola 的核心產品為全電動與燃料電池電動半掛卡車。儘管自 2022 年起開始生產，但截至 2023 年第三季，公司僅生產 600 輛車，且其中多輛車因為缺陷被召回，造成數千萬美元的損失。