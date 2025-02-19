DOGE聲稱節省550億美元 實際數據僅86億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 19:54

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根據彭博周三 (19 日) 報導，美國聯邦政府的「政府效率部門」（DOGE）宣稱已經節省 550 億美元的聯邦支出，但其網站顯示的數據僅為 166 億美元。更糟糕的是，DOGE 網站上有個數據錯誤，將一份合約標註為 80 億美元，後來在聯邦數據庫中更正為僅 800 萬美元。這讓 DOGE 的實際節省金額 (包括來自合約和租賃) 幾乎減半，最終降至約 86 億美元。

馬斯克是川普的密切盟友，並在 DOGE 中扮演著重要角色。他曾承諾將提供「最大透明度」，並表示「我們的所有行動都將完全公開」。然而，DOGE 的財務報告引發對其可靠性和問責制的質疑。儘管以「部門」命名，DOGE 實際上只是一個位於白宮的辦公室，並未受到傳統的聯邦監察機構，如監察長的直接監督。

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馬斯克在 DOGE 中的角色也引發利益衝突的問題。他所屬的 SpaceX 公司曾獲得數十億美元的聯邦合約，而川普則表示如果馬斯克經營的 6 家公司存在衝突，他將自我監管。馬斯克雖需提交聯邦財務披露，但該資料不會公開。

截稿前，白宮未對此事作出回應。DOGE 在其網站上表示，正在努力以「易於理解且完全透明」的方式上傳所有數據，並強調某些合約的終止通知在公開發布前可能會有最多 1 個月的延遲。

DOGE 在聯邦政府內迅速裁減合約並解雇數千名員工，有時甚至在員工被解雇後立即重新聘用。其工作過程和涉及的人員尚不明朗。川普政府近日的法庭文件指出，馬斯克並非 DOGE 的正式成員，而是直接向川普報告，這一做法可能使他免於某些透明度法律的約束。

在受到民主黨人、聯邦工會和其他方面的批評後，DOGE 網站最近開始提供更多細節，包括約 700 個已取消合約的明細並估算節省的金額。此外，還列出了與房地產相關的節省金額，達近 1.45 億美元。

DOGE 聲稱取消的最大合約價值 80 億美元，涉及 D&G Support Services LLC，該公司自 2022 年末起為美國移民及海關執法局 (ICE) 提供多元化與民權辦公室服務。然而，ICE 的年度預算約為 90 億美元，該合約的數字顯然不符。事實上，根據聯邦採購數據系統，這份合約的總金額已在 1 月 28 日更正為僅 800 萬美元。

儘管如此，川普政府對馬斯克的計畫表示支持，並預測未來將會有更多節省。財政部長班森特 (Scott Bessent) 稱 DOGE 節省的金額為 500 億美元，並將其稱為「非常好的開始」。川普則在與馬斯克的聯合露面中表示，DOGE 正在發現數十億美元的欺詐行為，並預測最終將會節省數百億美元。馬斯克也重申了減少 1 兆美元赤字的目標。