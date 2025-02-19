蘋果寄望iPhone SE 4重振中階市場 AI功能將成關鍵賣點

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 20:40

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蘋果 (AAPL-US) 計劃在周三 (19 日) 推出最新平價機款 iPhone SE 4，旨在爭取更大的中階智慧型手機市占，並對抗來自三星和中國華為等競爭對手的挑戰。

這款第四代的 iPhone SE 預料將在消費電子產品製造商爭相將人工智慧 (AI) 工具納入設備的當下，與流行的安卓 (Android) 智慧手機競爭。於 2022 推出的當前 iPhone SE 售價為新台幣 14,900 元起，新款 iPhone SE 的定價可能會略高於現有版本。蘋果在去年 9 月推出的 iPhone 16 基本款售價為新台幣 29,900 元起。

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Counterpoint Research 資深分析師 Varun Mishra 表示：「如果 SE 4 在設計、性能和 AI 功能上有顯著升級，它有可能重振市場吸引力，並強化蘋果在不同價位區間的市場地位。」

蘋果在上個月預測將實現強勁的銷售成長，凸顯該公司將從 iPhone 銷量下滑中恢復過來，並計劃在未來幾個月將更多地區和語言的 AI 功能推向市場。

然而，分析師對這些工具可能帶來的銷售成長保持謹慎態度，因為蘋果的 AI 功能計劃將分階段在一些地區推行，並首先搭載於最新的 iPhone 16 系列和 iPhone 15 Pro 型號上。

根據 Counterpoint Research 的數據，SE 型號自 2016 年推出以來，iPhone 銷售收入中所占的比重已從 10% 下降至去年的約 1%。

今年更新的 SE 4 預料將改變現有設計，去除實體 Home 鍵並引入 FaceID 功能。此外，還將進行相機和處理器升級，以支持 AI 功能。

SE 型號將是蘋果最後一款採用 USB Type-C 充電接口的 iPhone 型號，這將取代原來的專有 Lightning 接口。