英國降息預期大縮水 通膨驟升影響經濟展望

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 20:54

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彭博周三 (19 日) 報導，由於英國通膨意外升溫，交易員減少對英格蘭銀行 (英國央行 / BOE) 今年進一步降息的預期，目前預期全年降息不到兩次。

根據貨幣市場的定價，市場預期年內的降息幅度僅為 49 個基點，這是自 1 月 31 日以來的最低水準，原因在於該央行本月稍早已進行降息。周三的數據顯示，英國 1 月消費者價格指數 (CPI) 增速創下 10 個月來的新高，讓英格蘭銀行的利率前景變得更加複雜，因為決策者既希望支持經濟成長，又希望避免引發通膨反彈。

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市場預期降息幅度減少的原因之一是歐洲央行 (ECB) 執行理事會成員 Isabel Schnabel 的言論，她在英國《金融時報》(FT) 表示，歐洲央行決策者正在接近停緩或結束降息的時點。

Ebury 的市場策略主管 Matthew Ryan 表示：「有鑑於通膨風險的突出，特別是來自薪資壓力，我們預估英格蘭銀行今年剩餘時間內最多降息兩次。」

他補充說，這加劇英國經濟的陰暗前景，尤其是在政府徵收商業稅和川普的保護主義政策影響下，英國經濟似乎處於低迷狀態。

由於服務業價格成長低於預期，這也幫助英國降息預期的重新定價。儘管 1 月服務業價格成長加速至 5%，高於市場預期的 4.4%，不過英格蘭銀行此前預測的服務業通膨為 5.2%。

自上周以來，市場對進一步降息的押注顯著下降，當時市場預期英格蘭銀行有超過 50% 的可能性會在今年再降息三次，每次 1 碼 (25 個基點)。隨後，經濟成長報告超出預期，削弱了進一步降息的理由，而薪資和物價壓力的數據也略高於預期。

英國公債價格下跌，10 年期公債殖利率上升 6 個基點至 4.61%，為 1 月 29 日以來新高，與此同時英鎊兌美元匯率貶值 0.3%，至 1.2581 美元。