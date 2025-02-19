search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

英國降息預期大縮水 通膨驟升影響經濟展望

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 20:54

cover image of news article
英國降息預期大縮水 通膨驟升影響經濟展望(圖：REUTERS/TPG)

彭博周三 (19 日) 報導，由於英國通膨意外升溫，交易員減少對英格蘭銀行 (英國央行 / BOE) 今年進一步降息的預期，目前預期全年降息不到兩次。

根據貨幣市場的定價，市場預期年內的降息幅度僅為 49 個基點，這是自 1 月 31 日以來的最低水準，原因在於該央行本月稍早已進行降息。周三的數據顯示，英國 1 月消費者價格指數 (CPI) 增速創下 10 個月來的新高，讓英格蘭銀行的利率前景變得更加複雜，因為決策者既希望支持經濟成長，又希望避免引發通膨反彈。


市場預期降息幅度減少的原因之一是歐洲央行 (ECB) 執行理事會成員 Isabel Schnabel 的言論，她在英國《金融時報》(FT) 表示，歐洲央行決策者正在接近停緩或結束降息的時點。

Ebury 的市場策略主管 Matthew Ryan 表示：「有鑑於通膨風險的突出，特別是來自薪資壓力，我們預估英格蘭銀行今年剩餘時間內最多降息兩次。」

他補充說，這加劇英國經濟的陰暗前景，尤其是在政府徵收商業稅和川普的保護主義政策影響下，英國經濟似乎處於低迷狀態。

由於服務業價格成長低於預期，這也幫助英國降息預期的重新定價。儘管 1 月服務業價格成長加速至 5%，高於市場預期的 4.4%，不過英格蘭銀行此前預測的服務業通膨為 5.2%。

自上周以來，市場對進一步降息的押注顯著下降，當時市場預期英格蘭銀行有超過 50% 的可能性會在今年再降息三次，每次 1 碼 (25 個基點)。隨後，經濟成長報告超出預期，削弱了進一步降息的理由，而薪資和物價壓力的數據也略高於預期。

英國公債價格下跌，10 年期公債殖利率上升 6 個基點至 4.61%，為 1 月 29 日以來新高，與此同時英鎊兌美元匯率貶值 0.3%，至 1.2581 美元。

全球各大央行正面對如何在物價壓力復甦與經濟成長緩慢之間找到平衡。歐洲央行的 Schnabel 承認，服務業和薪資通膨仍處於「過高」的水準。

文章標籤

英國英格蘭銀行英國央行BOE通膨降息經濟成長英鎊公債殖利率

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊英國381.85-0.57%
美國10年公債殖利率4.57180.39%
英鎊/美元1.2589-0.17%

延伸閱讀


Empty