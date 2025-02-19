英國降息預期大縮水 通膨驟升影響經濟展望
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 20:54
彭博周三 (19 日) 報導，由於英國通膨意外升溫，交易員減少對英格蘭銀行 (英國央行 / BOE) 今年進一步降息的預期，目前預期全年降息不到兩次。
根據貨幣市場的定價，市場預期年內的降息幅度僅為 49 個基點，這是自 1 月 31 日以來的最低水準，原因在於該央行本月稍早已進行降息。周三的數據顯示，英國 1 月消費者價格指數 (CPI) 增速創下 10 個月來的新高，讓英格蘭銀行的利率前景變得更加複雜，因為決策者既希望支持經濟成長，又希望避免引發通膨反彈。
市場預期降息幅度減少的原因之一是歐洲央行 (ECB) 執行理事會成員 Isabel Schnabel 的言論，她在英國《金融時報》(FT) 表示，歐洲央行決策者正在接近停緩或結束降息的時點。
Ebury 的市場策略主管 Matthew Ryan 表示：「有鑑於通膨風險的突出，特別是來自薪資壓力，我們預估英格蘭銀行今年剩餘時間內最多降息兩次。」
他補充說，這加劇英國經濟的陰暗前景，尤其是在政府徵收商業稅和川普的保護主義政策影響下，英國經濟似乎處於低迷狀態。
由於服務業價格成長低於預期，這也幫助英國降息預期的重新定價。儘管 1 月服務業價格成長加速至 5%，高於市場預期的 4.4%，不過英格蘭銀行此前預測的服務業通膨為 5.2%。
自上周以來，市場對進一步降息的押注顯著下降，當時市場預期英格蘭銀行有超過 50% 的可能性會在今年再降息三次，每次 1 碼 (25 個基點)。隨後，經濟成長報告超出預期，削弱了進一步降息的理由，而薪資和物價壓力的數據也略高於預期。
英國公債價格下跌，10 年期公債殖利率上升 6 個基點至 4.61%，為 1 月 29 日以來新高，與此同時英鎊兌美元匯率貶值 0.3%，至 1.2581 美元。
全球各大央行正面對如何在物價壓力復甦與經濟成長緩慢之間找到平衡。歐洲央行的 Schnabel 承認，服務業和薪資通膨仍處於「過高」的水準。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 避免陷入衰退！英國去年第四季GDP意外季增0.1% 英鎊聞訊飆至一周高點
- 〈美股早盤〉科技股推動 標普500指數邁向歷史新高
- 關稅緊張局勢未能動搖美股多頭預期
- 澳洲央行自2020年以來首次降息 通膨接近目標
下一篇