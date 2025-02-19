投資也要打疫苗！多重資產基金掀募集潮 統一投信3/10打頭陣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-19 08:30

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「財富跟健康一樣重要！」資本市場已經連漲兩年，今 (2025) 年可能面臨震盪加劇的風險，今年上半年有 7 檔新基金即將募集，包含 1 檔債券基金、2 檔市值型 ETF、4 檔多重資產基金，可以看出投信的新基金募集紛紛主打安全牌，尤其以相對穩健的多重資產基金募集最為火熱。

多重資產基金是什麼？投資專家以「疫苗」做為比喻表示，資本市場基本面依舊健康，但 2025 年隨著美國川普政府新政策、Fed 利率走勢延緩等不確定因素，可能猶如病毒般防不勝防，市場難免傷風感冒，若能納入低波動多重基金當配置，就能為資產提前注入「抗波動抗體」。主動式投資專家統一投信新推出的統一優選低波多重資產基金將打頭陣，預計 3/10~3/14 開始募集。

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率先登場的統一優選低波多重資產基金，將配置「可轉債、債券、高息股」，同時提供累積型及月配型級別，發行價每單位淨值 10 元，保管銀行為彰化銀行。以目前的金融市場情勢，基金初期的布局，會以「30% 的利基型商品 - 台灣可轉債 +35% 的台灣發行之海外債券 ETF」兩大低波資產為核心，搭配以量化選股、質化分析所篩選出來的「35% 台股高息股票」，打造宛如「333 黃金比例」的三合一疫苗。

可轉債擁有股債兼具的特性，市場波動時，提升攻守兼備的「抵抗力」。35% 債券 ETF，依市況，隨時調節債種的投資布陣，爭取收益機會，讓資產可望有穩定的「防護力」。30% 高息股，鑒於台股 2024 年企業獲利大幅成長約三成，企業可分配盈餘增加，預期股利率將回升。基金將在募集成立後，預計於 3 月下旬伺機進場布局優質高息股，以卡位即將到來的除權息旺季；此配置好比維他命般的存在，有助「增強活力」。