〈房產〉小宅走高貴風 台北2024年4棟小豪宅躋身坪價200萬元俱樂部

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-18 12:31

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台北市住宅單價百萬且百坪以上才稱為豪宅，不過現在豪宅也趨向小宅化，台灣房屋統計 2024 年台北市單價 100 萬元以上、坪數 30 坪以下的成屋和預售屋小豪宅前三名社區，成屋由大安區「冠德安沐居」單價 202.4 萬元奪冠；預售案則是「富邦藝庭」225.9 萬元拿下。

台灣房屋大安富陽公園加盟店店東王耀德表示，市中心精華地段像是大安、信義區的新推案少，去年房市熱、價格上漲，因此在總價不變的情況下，單價也相對拉升，近捷運、蛋黃區的預售新案單價已站上 200 萬元門檻，這次進入榜單的預售案「富邦藝庭」，近捷運忠孝復興站，成交單價在 190-230 萬元左右；信義安和站附近的「吾雙」、「耑岫」，視高低樓層以及是否帶裝潢銷售，價格也有些許落差，單價約落在 170-228 萬元上下。

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據實價登錄，2024 年台北市坪數 30 坪以下的單價前三名成屋和預售小豪宅，全都由大安區的社區入榜，且又以捷運忠孝復興、信義安和兩站周邊的社區最多，包括屋齡一年的「冠德安沐居」、預售的「富邦藝庭」、「吾雙」、「耑岫」，高樓層或頂樓戶單價都站上 200 萬，和 2023 年預售交易「鑄慕」都名列「台北市兩百萬俱樂部小豪宅」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高價小豪宅多半有三大特點：一、精華地段，這次入榜的社區全數位在大安區，土地價值高，房價相對抗跌保值外，租賃行情看俏，自用置產價值高。同時，社區新穎，市中心的新案相對稀有，這類新推案多半定位高端、規劃氣派、物管服務完整，頗吸引較年輕高資產族或企業二代，成交單價高的戶別也屬高樓層。

而學區優勢也是一大重點，精華地段小學資源豐沛，師資優質，往往也是高資產族父母優先考量的選擇，因此不乏為子女卡位特定額滿小學，兼長期投資置產的布局。