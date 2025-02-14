〈房產〉科技產業大助攻 寶山、橋頭及楠梓預售房價五年漲勢翻倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-14 14:58

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隨科技產業的蓬勃發展，科學園區所在行政區的房市同步升溫。房仲業者根據實價登錄資料彙整，近五年科學園區所在行政區預售屋交易量及房價變化。其中，寶山鄉和安定區交易量激增超過四倍；而寶山、西屯、橋頭、楠梓則在近五年間房價翻倍上漲。

新竹科學園區所在的寶山鄉與新竹市預售交易量顯著成長，尤其寶山鄉預售交易量五年間增幅激增約 5.18 倍居第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹市區發展趨於飽和，高房價效應促使剛需族群轉向鄰近且價格相對親民的寶山鄉。使該區預售屋供給增加，吸引許多科技業工作者與首購族進場，推動交易量迅速攀升。

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此外，新竹市的交易量也成長逾 85%，顯示該區房市持續受科技產業發展帶動。陳金萍指出，新竹市作為科學園區的核心地帶，大量就業人口湧入，加上園區擴張、產業高薪優勢，以及區域發展日趨成熟，使得購屋需求強勁，交易量明顯上升。

南科台南園區所在的安定區和善化區同樣展現強勁的交易量增幅。其中，安定區預售交易量暴增 4.85 倍，成為南科中近五年成長最多的行政區；而善化區交易量則成長 92.1%。

陳金萍表示，安定區過去發展較為緩慢，隨著南科持續擴張，也帶動區域同步發展，就業機會大幅增加，吸引人口移入，帶動購屋需求，使交易量大幅攀升。相較之下，善化區作為南科的主要生活圈之一，產業鏈與就業機會相對豐富，近年更有建商積極推案，預售屋供給增加，加上生活機能逐步完善，使該區成為科技新貴購屋的熱門選擇。

觀察房價變化，寶山鄉、西屯區、橋頭區、楠梓區近五年平均單價皆翻倍成長。陳金萍指出，新竹的寶山和高雄的橋頭、楠梓，房價飆升，主要受半導體產業發展與台積電高雄擴廠計畫帶動，大量科技人才進駐，使得園區周邊的居住需求大幅增加，進一步推升房價。