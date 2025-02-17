〈房產〉盤點全台前五大人口淨遷入熱區 新北這區狂吸近7千人居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-17 09:28

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人口一向被視為房市的指標之一，房彙整內政部戶政司的淨遷徙數據和實價登錄成屋交易資料，盤點 2024 年全台淨遷入人數前五名的行政區，新北市淡水區以淨遷入 6,937 人拔得頭籌，其後分別是台中市北屯區 6,745 人、桃園市龜山區 5,337 人、桃園市桃園區 4,918 人、桃園市中壢區 3,562 人。

同時，在房價方面，這些人口遷入熱區的平均房價均呈現上漲趨勢，且以北屯區的房價漲幅最高、達 11.3%。

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對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，供需關係是影響房市發展的關鍵因素，尤其在現階段房市趨冷的情況下，擁有人口紅利、居住需求旺盛的區域，往往更具抗跌保值性，民眾購屋時可多參考。

莊思敏表示，觀察前五大人口淨遷入熱區，皆為房價相對親民、建設題材豐沛的區域，近年來隨著精華區的開發日益飽和，再加上區內房價與地價持續高漲，許多大型建設案與建商紛紛轉向相對外圍的區域獵地插旗，也因此磁吸了不少精華區外溢買盤的湧入，並帶動區域居住需求與房市交易量能同步升溫。與此同時，伴隨人口紅利的加持，這些區域的房市發展也獲得了相當堅實的支撐力。

全台前五大人口淨遷入熱區中桃園市就占了三個，對此，莊思敏表示，龜山區、桃園區、中壢區都是最近幾年炙手可熱的購屋熱區，坐擁豐沛的利多題材，包括龜山區的 A7 重劃區、桃園區的小檜溪重劃區、中路重劃區、中壢區的青埔高鐵重劃區、航空城計畫等等，這些建設題材的坐鎮也為區域房市增添了不少想像空間。此外，與雙北地區相比，桃園的房價仍屬親民，加上未來發展性可觀，因此能夠持續吸引雙北小資族、首購族的進駐，用通勤時間換取可合理負擔的房價。

對於全台淨遷入人口數居榜首的淡水區，中信房屋淡水新市濱海加盟店店長童尹表示，淡水房價基期低，目前區域房價仍普遍落在 2-3 字頭，總價不到 1,000 萬就能買到屋況還不錯的兩房、附車位的成屋產品，再搭配新青安的政策利多，使得近年來的確有越來越多的雙北客群選擇落腳淡水。