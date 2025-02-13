〈房產〉觀光商機發熱 高雄三大樓店王坪價以9字頭成交

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-13 17:09

‌



高雄看到觀光熱，依據內政部實價登錄揭露，距離「吉伊卡哇」所在地約 500 公尺，位於五福三路上的「仰哲」大樓一樓店面，去年 12 月以坪價 93.6 萬元成交，刷新苓雅區實價史上樓店單價次高紀錄，也同步摘下 2024 年高雄成交單價最高的樓店王。

「仰哲」大樓一樓店面，去年 12 月由高雄一名自然人，以總價 9998 萬元，近億元身價買下，以該店面建坪 111.63 坪，扣除 2 車位價格計算，每坪成交單價約達 93.6 萬元。

‌



台灣房屋高雄站前加盟店店東陳揚智表示，此一大樓為高雄知名品牌建商出品，建築外觀大氣，店面臨主要道路五福三路、面寬 11 米、使用坪數大、且鄰近停車場停車便利，為同路段上具質感且新穎的優質店面，而最大優勢是周邊匯集多元熱門商圈，包括近年觀光熱度高的高流特區、愛河商圈、漢神與大立精品百貨商圈，有人潮有錢潮，且未來具備亞灣區開發前景，出租自用兩相宜，相對吸引買家高價入手。

陳揚智指出，該樓店正對高雄女中，鄰近指標豪宅「國硯」，隔壁同社區店面為高雄知名壽司店，一旁就是興富發集團旗下潤隆建設，去年耗資 23.38 億元買下的成功段基地，據了解，該店面目前空置中，而前一手租客為精品寢具業者，以該生活圈及店面條件，應頗吸引連鎖品牌或精品業者目光，推估每坪租金行情約 1800-2000 元左右，粗估租金投報率約 2%。

台灣房屋集團統計，高雄 2024 年樓店，成交單價排名第二名，是位於中都重劃區的「上美術」，一樓店面前一手屋主以每坪 85.9 萬元入手，僅持有約一年，去年 5 月由室內設計公司買下自用，扣除車位以每坪 92 萬元成交，價漲近一成；排名第三，是巨蛋商圈的「采翔天」，去年 9 月，一樓店面以每坪 90.7 萬元成交，對比前一手同樣價漲約一成，目前由美甲店承租中。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，三大樓店王成交行情，攜手站上 9 字頭，回顧高雄近年店面成交單價，最高水位普遍落在 7-8 字頭，僅少數豪宅個案有突破百萬元的實力，9 字頭交易更為少見。