〈房市〉房價向買方市場傾斜 五都議價率上揚 台南、桃園逼近2成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-18 16:47

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自 2024 年下半年起全台交易量重挫，這也反映到議價率上，房仲業者住商機構觀察內部資料，比較六都成交天數與議價率變化，其中若分析去年同期數據，六都除台中持平之外，其餘五都議價率上揚。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近期交易量明顯趨冷，房市漸往買方市場傾斜，致使主要熱區都出現議價率增加趨勢。

依數據顯示，六都今年截至 2 月中旬為止，議價率以台南市達 19.5%、桃園市 18.2% 名列前兩名；至於成交委託天數則以台北市 79.4 日、桃園市 78.2 日分居六都冠亞軍。賴志昶指出，本身具親民房價特性的台南市，若為早期賣方入手總價更低，因應房市冷靜期，議價率自然更大；至於台北市多屬高總價、高單價物件，適逢房市前景不明，對經濟局勢較為敏感的高資產買方，出手更為謹慎；另針對桃園成交天數與議價率皆呈上揚，主因為地區重劃區議題濃厚，更是建商推案重鎮，新案、成屋賣壓沉重，在市場寒冬之下，成交委託天數上揚，但本身同樣具有親民房價優勢，議價空間自然拉大。

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另針對新北、台中及高雄市都呈現成交委託天數下修、但議價率上揚或維持平盤等趨勢，賴志昶補充，目前市場維持低迷，若能順利成交，多為體質較為良好物件，無論是地段或機能，甚至於價格，都具有優勢，此類型物件正中剛性買方需求，尤其新北、台中以及高雄近年各有房市議題，長線前景仍是明朗，因此買方該買仍是會買，致使委託天數出現下滑。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，疫情後房市多頭正式走向尾聲，從去年初與今年初之成交狀況對比，即可知景氣變化，以去年初而言，當時正逢新青安貸款上路，全台瘋迷小宅、低總價物件，當時六都 2024 年初議價率都不到 15%，可見當時賣方大多待價而沽。